Es gehört zu den wichtigsten Märchen der europäischen Literatur: Eine Meerjungfrau verliebt sich in den Prinzen und versucht alles, um in seiner Welt zu bestehen. Der Komponist Antonín Dvořák hat diese Geschichte in "Rusalka" wunderbar in Töne gesetzt und das Theater Plauen-Zwickau hat sich dieses Werk nun vorgenommen. Auf der Bühne prallen die beiden Welten bildstark aufeinander: zum einen das kantige Interieur des Palastes und auf der anderen die blaue Fantasiewelt der Unterwasserwesen. Auch stimmlich und musikalisch kann die Produktion überzeugen. "Den 1901 uraufgeführten Stoff hat Horst Kupich modern, aber zugänglich, ohne elitäre Verstiegenheiten als Märchen inszeniert, das bis heute fesseln, unterhalten, nachdenklich machen und, wie einige Zuschauerinnen nach der Premiere bekundeten, auch zu Tränen rühren kann. Viel mehr kann man von einer Oper nicht verlangen", meint Torsten Kohlschein von der Freien Presse.

Das Bühnenbild zeigt die unterschiedlichen Welten in "Rusalka" Bildrechte: André Leischner