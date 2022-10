Empfehlungen Oper, Ballett und Puppentheater: Das bieten die Theater in Chemnitz, Zwickau und im Erzgebirge im Oktober

Die Spielplänen der Theaterhäuser rund um Chemnitz bieten im Oktober 2022 einige Programm-Highlights. In Chemnitz erzählen Vertragsarbeiterinnen aus Vietnam aus ihrem Leben, im Erzgebirge wurde eine bemerkenswerte Oper wiederentdeckt und in Zwickau gibt es Puppentheater für Kinder. In dieser Übersicht finden Sie eine Auswahl der spannendsten Inszenierungen auf Sachsens Bühnen.