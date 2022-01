Der frühere Chemnitzer Generalmusikdirektor Niksa Bareza ist tot. Wie die Theater Chemnitz am Mittwoch mitteilten, starb er am Montag im Alter von 85 Jahren im kroatischen Zagreb. Bareza wirkte von 2001 bis 2007 als Generalmusikdirektor in Chemnitz. Er war außerdem Träger des Sächsischen Mozartpreises. Die Auszeichnung war ihm 2010 für seine herausragende Pflege des Mozart-Werkes und sein Wirken für Sachsens Musiklandschaft verliehen worden.