Es klopft an der Tür von Jelisaweta Bam. Zwei Männer sind gekommen, um sie abzuholen … sie müsse sich für einen Mord verantworten. So beginnt und endet das Stück "Jelisaweta Bam" von Daniil Charms, der sowohl im zaristischen als auch im stalinistischen Russland immer wieder selbst inhaftiert wurden. Doch er schreibt kein Melodrama, keine Tragödie, sondern eine absurde Farce. Die beiden Häscher vergessen ihren Auftrag, verlieren sich in Zauberkunststücken oder geraten mit Jelisawetas Mutter aneinander. Die Inszenierung auf der kleinen Bühne Plauen lebt von Tempo, von schnellen Wechseln und vor allem von viel Humor, wie der Kritiker Michael Bartsch auf "nachtkritik" schreibt. Die Inszenierung zeige, dass das Theater immer auch von Einfallsreichtum lebt und wieviel Schmerz unter gutem Witz liegen kann.

Weitere Informationen "Jelisaweta Bam" von Daniil Charms



Adresse:

Kleine Bühne im Vogtlandtheater Plauen

Theaterplatz

08523 Plauen



Dauer: 75 Minuten, keine Pause



Termine:

4. Oktober, 19:30 Uhr

13. Oktober, 18 Uhr

26. Oktober, 19:30 Uhr

Isa bricht aus der Psychiatrie aus und sucht sich mit ihrem Tagebuch in der Hand einen Weg durch die Welt. Sie lässt sich treiben, schlägt sich durch, erlebt die Welt. Während der unvollendete Roman von Wolfgang Herrndorf unklar lässt, was wirklich real ist, spielt die Inszenierung von Katharina Kummer in Chemnitz geradezu mit dem Abstrakten und Eingebildeten. Alles ist in Schwarz, Weiß und Rot getaucht. Claudia Acker und Charlie Casanova spielen beide Isa, die so ständig mit sich selbst ins Gespräch kommt. Die beiden Spielerinnen nutzen alle Mittel, die das Theater zu bieten hat, neben Schauspiel auch Pantomime und Puppenspiel. Die Kritikerin der "Freien Presse", Sarah Hofmann, warnt, dass hier nicht der Roman von Herrndorf in Reinform auf die Bühne kommt, ist aber überzeugt von der sehr konsequenten Lesart, die uns in den wilden Gedankenstrom von Isa einlädt. Bildrechte: Nasser Hashemi

Weitere Informationen "Bilder deiner großen Liebe"

nach Wolfgang Herrndorf



Adresse:

Spinnbau

Altchemnitzer Straße 27

09120 Chemnitz



Dauer: 80 Minuten, keine Pause



Termine:

5. Oktober, 20 Uhr

11. Oktober, 20 Uhr

25. Oktober, 18 Uhr

Der Weg aus dem Hamsterrad ist nicht leicht, das wissen sicherlich auch die Ensemble-Mitglieder des Tanztheaters an den Sächsischen Landesbühnen Radebeul. Denn wer es in eine Compagnie schafft, der hat meist alles gegeben und gibt an jedem Proben- und Auftrittstag weiterhin alles. Umso wichtiger scheint die Arbeit "Glück Wunsch", die Tanz-Chefin Natalie Wagner gemeinsam mit ihrem Ensemble entwickelt hat. Es geht um Konformität, die Arbeitswelt und ständige Selbstoptimierung. Am Anfang tanzen sie in Trainingsshorts und weißen Hemden – schon diese Mischung in den Kostümen ist vielsagend. Sie springen ins Hamsterrad, um einen aussichtslosen Wettlauf zu verlieren. Im zweiten Teil bleiben ihnen nur die Krawatten, die sie wie Stricke an ein altes Leben binden, dass sie durch mehr Gemeinschaftssinn überwinden wollen – so die Botschaft des Stücks, in dem sich starke Gruppenchoreografien mit gekonnten Soli und Duos abwechseln. Davon ist unter anderem Rico Stehfest in den "Dresdner Neuesten Nachrichten" überzeugt: "Im Zusammenwirken der geschmeidigen Dramaturgie mit der punktuell variierten Musik von Sascha Mock hat die Leiterin des Ensembles Natalie Wagner hier gemeinsam mit ihren Tänzerinnen und Tänzern eine sensible Arbeit geschaffen, die nicht den breiten Markt der 'Ratgeberliteratur' bedient, sondern auf eigene Weise zeigt: Ein besseres Leben ist möglich. Das Glück, nach dem wir uns sehnen, liegt in uns selbst." Bildrechte: Julius Zimmermann

Weitere Informationen "Glück Wunsch"

Tanztheater von Natalie Wagner



Adresse:

Theater Freiberg

Borngasse 1

09599 Freiberg



Termine:

19. Oktober, 19:30 Uhr



Adresse:

Theater Döbeln

Theaterstraße 7

04720 Döbeln



Termine:

27. Oktober, 17 Uhr

Gleichzeitig einen Blick auf und hinter die Bühne zu werfen, ist sonst nicht leicht. Doch es ist das Konzept der Inszenierung von "Die drei Wünsche" von Bohuslav Martinů. Eigentlich spielt die Geschichte dieser Oper von 1971 an einem Filmset. Am Theater Chemnitz hat Regisseurin Rahel Thiel die Geschichte ins Theater verlegt, wo das Team gerade an einem Märchenstück probt. Dabei geraten Rollen und Realität mächtig durcheinander, spätestens als sich das Schauspieler-Paar streitet und sie eine Fee findet. Musikalisch reißt das mit, denn Martinů stand ganz in der Tradition des Jahrhundertwechsels und seine Komposition ist geprägt von Spätromantik und Ausdrucksstärke, die Dirigent Jakob Brenner "emotional sehr mitreißend" zum Klingen bringt, wie Opernkritiker Michael Ernst bei MDR KLASSIK schreibt. Auch von der Leistung auf der Bühne ist er überzeugt: "Sie alle agierten mitsamt des agil geführten Chores mit vokaler Brillanz und enormer Spielfreude inmitten der von Bühnenbildner Fabian Wendling einfallsreich entworfenen Spielorte und hatten ganz offenbar große Freude in und an den von Rebekka Dornhege Reyes so fantastisch gestalteten Kostümen."