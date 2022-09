Einer der Protagonisten des Stückes, der Physiker Möbius, spielt der Welt (sogar seiner Frau) vor, er sei verrückt. Sogar der König Salomo sei ihm erschienen. Damit will er verhindern, dass seine Forschungsergebnisse missbraucht werden. Er will sie geheim halten, sie sogar vernichten.

Die Regie konzentriert sich textgetreu auf die Handlung, in der zunächst jeder der drei Physiker eine Krankenschwester umbringt – die Gründe erfahren wir erst gegen Ende des Abends. Ein Kommissar scheitert an den Ermittlungen, weil die Täter offenbar Verrückte sind, die sich für Einstein und Newton und Möbius halten. Dabei geht es komisch zu, es wird gelacht, es ist eine Komödie. Aber es gibt nichts, was in irgendeiner Weise vom Text abweicht. Keine Anspielungen in Text, Musik, Bühne oder den Kostümen. Das Ganze wirkt fast schon museal.