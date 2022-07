Schleiff wurde am 15. Mai 1939 in Wusterhausen an der Dosse geboren. Nach der Schule studierte er von 1962 bis 1965 Schauspiel an der Theaterhochschule in Leipzig. Vor seinem langjährigen Engagement an den Theatern Chemnitz arbeitete er am Friedrich-Wolf-Theater Neustrelitz, an den Städtischen Bühnen Erfurt und am Hans Otto Theater in Potsdam. Über seine Theatertätigkeit hinaus stand er mehrfach für Film und Fernsehen vor der Kamera und wirkte als Hörspielsprecher.