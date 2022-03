Im Erdgeschoss haben der Ostflügel und das Figurentheater ihren Platz gefunden – zur Freude von Figurentheater-Chefin Gundula Hoffmann, die mit ihrem Ensemble am 26. März hier Theodor Storms Schimmelreiter zur Premiere bringt. "Ich mag die Großzügigkeit der Räume," so Hoffmann. "Unsere neue Bühne ermöglicht uns mit mobilen Zuschauertraversen vielfältige Spielmöglichkeiten, die wir je nach Inszenierungsidee anpassen können."

Nebenan im Ostflügel schlägt das Schauspiel mit gleich drei Premieren zwischen Klassik und Pop zu. Am 18. März leidet Goethes junger Werther und einen Tag später kann sich das Publikum auf einen "Superbusen" freuen, die Bühnenfassung des Chemnitzer Kultromans von Paula Irmschler . Geprobt noch am alten Ort und nun am neuen zur Premiere gebracht. Ein richtiges "Hin und Her" könnte man das nennen und liegt damit voll im (Spiel)Plan.

Am Freitag feiert "Hin und Her" in der Interimsspielstätte des Theaters Chemnitz Premiere. Bildrechte: Nasser Hashemi

Die Eröffnungspremiere am 18. März im großen Saal der ersten Etage trägt genau diesen Titel: "Hin und Her", eine hierzulande eher unbekannte Posse von Ödön von Horvath, in Szene gesetzt von Karsten Knödler. Am Sonntag, 20. März feiert im Ostflügel dann noch das Kammerspiel "Leb wohl, Judas" von Ireneusz Iredynski Premiere, bevor am 25. und 26. März Molières Komödie "Amphitryon" und Wolfgang Herrndorfs Roman "Tschick" den Premierenmarathon im Spinnbau beschließen. Da sage einer, es sei für ihn nichts dabei gewesen.