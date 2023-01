Stefan Heym schrieb das Stück (in englischer Sprache) 1941 als Exilant in den USA, kurz darauf nahm er in einer Einheit für psychologische Kriegsführung am Zweiten Weltkrieg teil. Ihm ging es mit dem Stück wohl vor allem darum, der Welt mitzuteilen, was seit 1933 in seinem Heimatland Deutschland los ist. Und zwar anhand der Geschichte des vorgeblichen Hellsehers Erik Jan Hanussen, der sich – obwohl selbst auch Jude – den Nazis andiente und mutmaßlich sogar von ihnen mit Geheiminformationen versorgt wurde, die er dann in seinen Seancen öffentlich machte.