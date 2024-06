Der Klassiker "Ein Volksfeind" von Henrik Ibsen wird in Zwickau radikal in unsere Zeit verlegt. Folgerichtig befindet sich das Kurbad nicht in der Heimat des Dramatikers, sondern mitten im pittoresken Vogtland. Doch der Arzt Thomas Stockmann stellt bald mit Erschrecken fest, dass die Heilquelle verseucht ist. Grund dafür ist eine Batterie-Fabrik, die Stockmanns Schwester als Bürgermeisterin in den Ort geholt hat. Gerade das Zusammenspiel von Daniel Koch und Claudia Lüftenegger als Geschwisterpaar begeistert die Kritikerin Nicole Jähn in der "Freien Presse". Später im Stück wird auch das Publikum zu diesem fiktiven Fall befragt: Würden Sie mehr Steuern zahlen, um die Heilquelle zu sichern? So betont die Produktion das, was das Stück gerade aktuell so relevant macht: Die Frage, was wir geben würden zum Wohle der Gemeinschaft.

Bildrechte: André Leischner