Diese Geschichte begleitet die Oper und das Musiktheater in Europa schon von Anfang an: Kaum verheiratet, stirbt Eurydike. Ihr Mann ist glücklicherweise ein begnadeter Sänger und kann die Götter erweichen. Jacques Offenbach drehte diese Geschichte Mitte des 19. Jahrhunderts ordentlich auf links – mit vergnügungssüchtigen Göttern, die sich auch gerne mal als Fliege verkleiden.

Regisseur Johannes Pölzgutter hat die komische Oper mit der neuen Textfassung von Thomas Winter noch mehr auf das Heute zugeschnitten und hebt die freie Entfaltung des Individuums als einen Erfolg der Neuzeit hervor. Theaterkritiker Matthias Zwarg ist in der "Freien Presse" voll des Lobes: "Das ist intelligentes Unterhaltungstheater vom Feinsten, nicht überpolitisiert, aber mit Seitenhieben in alle Richtungen, vor allem in die der 'öffentlichen Meinung', die sich erpresserisch auch schnell mal ändert. Das Stück schwelgt in Farben und Kostümen in dem prächtigen Bühnenbild von Manuel Kolip, dessen vier rote Vorhänge schon darauf hindeuten: Das ist Theater, nicht das wirkliche Leben."

Adresse:

Opernhaus

Theaterplatz 2

09111 Chemnitz



Dauer: 135 Minuten, eine Pause



Termine:

6. September, 19:30 Uhr

28. September, 19:30 Uhr

Wie hätte die Wirtschafts- und Ingenieursgeschichte der DDR und Deutschlands verlaufen können, wenn der Trabant P 603 in Produktion gegangen wäre. 1966 erhielt der Zwickauer Ingenieur Werner Lang den Auftrag, ein neues Automobil zu entwerfen. Überraschend wurde sein Auftrag dann doch abgelehnt – der bisherige Trabant 601 würde für die DDR-Bevölkerung genügen. Wenig später stellte VW den Golf vor, der Langs Modell in vielen Aspekten glich.

Das Theaterstück "Zurück in die Zukunft – der Fall der vier Ringe" lädt das Publikum zu einer Zeitreise ein: Sie sollen versuchen, diese verpasste Chance eines leistungsstärkeren Trabis doch noch Realität werden zu lassen. Das Stück wird in den Räumen des August-Horch-Museums inszeniert. Das Publikum wandert also zwischen den ausgestellten Autos umher, besucht einzelne Räume, in denen verschiedene Szenen gespielt werden. Am Ende dieser Szenen müssen die Teilnehmenden aus verschiedenen Verhaltensmöglichkeiten wählen. Es geht auch darum, ob man das Problem besser lösen kann als die andere Gruppe – eine andere Form, Theater zu spielen …

Adresse:

August-Horch-Museum

Audistraße 7

08058 Zwickau



Termine:

7. September, 19 Uhr und 19:15 Uhr

8. September, 18 Uhr und 18:15 Uhr

11., 12. und 13. September, 19 Uhr

13. September, 19:15 Uhr

14. September, 19 Uhr und 19:15 Uhr

20. September, 19 Uhr und 19:15 Uhr

21. September, 19 Uhr

22. September, 19 Uhr

25. September, 19 Uhr und 19:15 Uhr

26. September, 19 Uhr und 19:15 Uhr

27. September, 19 Uhr und 19:15 Uhr

29. September, 18 Uhr und 18:15 Uhr

Der Klassiker "Ein Volksfeind" von Henrik Ibsen wird in Plauen radikal in unsere Zeit verlegt. Folgerichtig befindet sich das Kurbad nicht in der Heimat des Dramatikers, sondern mitten im pittoresken Vogtland. Doch der Arzt Thomas Stockmann stellt bald mit Erschrecken fest, dass die Heilquelle verseucht ist. Grund dafür ist eine Batterie-Fabrik, die Stockmanns Schwester als Bürgermeisterin in den Ort geholt hat. Gerade das Zusammenspiel von Daniel Koch und Claudia Lüftenegger als Geschwisterpaar begeistert die Kritikerin Nicole Jähn in der "Freien Presse". Später im Stück wird auch das Publikum zu diesem fiktiven Fall befragt: Würden Sie mehr Steuern zahlen, um die Heilquelle zu sichern. So betont die Produktion das, was das Stück so relevant macht: Die Frage, was wir geben würden zum Wohle der Gemeinschaft. Bildrechte: André Leischner

Adresse:

Vogtlandtheater

Theaterplatz

08523 Plauen



Dauer: 140 Minuten, eine Pause



Termine:

15. September, 18 Uhr

Sehnsüchtig wartet Julia auf die Rückkehr ihrer Jugendliebe: ihr Vetter Roderich, der auf Reisen in Asien ist. Ihre Tante und ihr Onkel haben allerdings andere Beziehungspläne für sie. Als dann zwei Männer auftauchen, beginnt ein Verwirrspiel und die Paare werden ordentlich durchgewürfelt. Das wirkt heute vielleicht ein bisschen absurd, aber "Der Vetter aus Dingsda" von Eduard Künneke erfreut sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit und steht immer wieder auf den Spielplänen. In Annaberg-Buchholz wird die bekannte Operette in einer neuen Variante gespielt: Der Sänger Richard Glöckner singt allein auf der kleinen Bühne, während die anderen Rollen von Klappmaulpuppen verkörpert werden. "Es funktioniert ganz fantastisch", urteilt der Kritiker Torsten Kohlschein in der "Freien Presse" über diese besondere Operetten-Produktion.

Adresse:

Eduard-von-Winterstein-Theater

Buchholzer Straße 67

09456 Annaberg-Buchholz



Termine:

15. September, 19:30 Uhr

29. September, 19:30 Uhr

So richtig will Gepetto niemanden finden, mit dem er sein Leben teilen kann. Also baut sich der geschickte Handwerker kurzerhand die Puppe eines kleinen Jungen, die von einer Fee zum Leben erweckt wird – mit dem der kleine Pinocchio nun klarkommen muss. Die Geschichte des italienischen Autors Carlo Collodi hat seit ihrem Erscheinen 1881 kaum an Reiz verloren und bietet immer wieder neue Anknüpfungspunkte.

Ballettchef Sergei Vanaev konzentriert sich in seiner Ballettfassung mit Sprechanteil am Theater Plauen-Zwickau auf das Zwischen-"Menschliche": Pinocchio bewegt sich puppenhaft über die Bühne und wird von einer vorwitzigen Kakerlake begleitet. Er muss seinen Vater aus dem Bauch eines Wals befreien und mit diebischen Katzen und Füchsen umgehen. "Die Inszenierung hat viel Witz, Spannung, aber auch sehr anrührende Momente", meint Kritiker Thomas Croy in der "Freien Presse". "Es ist ein Genuss für die Augen, Ohren und Herzen."

