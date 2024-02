Ende des 19. Jahrhunderts kam George Gershwin in New York zur Welt. Wenige Jahre zuvor sind seine jüdischen Eltern aus Russland in die USA ausgewandert, um der antisemitischen Stimmung in Europa zu entkommen. So dominieren auch Koffer den Beginn des Tanz-Stückes "Rhapsody in C" am Theater Chemnitz über das Leben eines der wichtigsten Komponisten der Musikgeschichte der USA. Immerhin hat er Werke geschaffen wie die "Rhapsody in Blue" oder "Ein Amerikaner in Paris". Der Ballettabend von Sabrina Sadowska und Edvin Revazov reiht solche Stücke von Gershwin und Zeitgenossen aneinander und erzählt mit klassisch angehauchtem Tanz die Lebensstationen des Komponisten. "Es ist zunächst einmal ein bildgewaltiges Ballett, eines, das das Auge verwöhnt statt herausfordert", erzählt Katharina Leuoth in der "Freien Presse" und erklärt das Tanzstück zu einem Erfolg.

Bildrechte: Ida Zenna