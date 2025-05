Ganz ehrlich: Eigentlich war das Märchen "Die Bremer Stadtmusikanten" schon immer im Kern eine Seniorenkomödie. Vier Hoftiere bringen wegen ihres Alters nicht mehr die gewünschte Leistung und werden vertrieben. Sie hoffen auf eine zweite Karriere im Musik-Business, doch stattdessen befreien sie sich ganz vom Arbeitsleben, indem sie eine Räuberbande mit einem absurden Trick vertreiben und eine verkehrte Welt schaffen. Genau diese Stimmung hat auch die sehr freie Märchenadaption "Die Berliner Stadtmusikanten" des Theaters Zitadelle aufgegriffen. In diesem Stück geht es um Kuh, Wolf, Spatz und Katz, die in einem Altenheim versauern, in dem das Personal nur an den eigenen Vorteil denkt. Als Herr Spatz neu ins Heim kommt, lässt er sich das nicht gefallen und überredet die anderen zu einem Ausflug in die Freiheit. Regina und Daniel Wagner führen die großen Klappmaulpuppen nach allen Regeln der Kunst und legen den Figuren zotige Witze, aber auch berührende Momente in den Mund. Gekonnt spielt die Inszenierung mit den Emotionen, beobachtet auch die Journalistin Heike Pabst im "Westfalen-Blatt".

Auch im Kulturhauptstadtjahr findet in Chemnitz wieder das Festival "Tanz Moderne Tanz" statt, das internationales und besonderes Tanztheater in die Stadt bringt. Dabei wird es seinem Namen in diesem Jahr besonders gerecht, wenn es mit Mitteln des Tanzes die Fragen der Moderne untersucht: In einer Mischung aus Tanz und Zirkus, Ballett und Akrobatik hinterfragt die Compagnie Samuel Mathieu in "Saltarines" die Geschlechterstereotype. Die Nuepiko Dance Company geht in "Overheated" dem jungen Phänomen des Burnouts auf den Grund. Adi Boutrous schwelgt in "Reflections" in den Welten der Renaissance und sucht darin wichtige Botschaften für die Gegenwart, wie den Humanismus. Kaori Ito versucht in dem märchenhaften Stück "Waré Mono" zwei Menschen mithilfe der Technik Kintsugi, mit dem in der japanischen Kultur kaputte Keramik mit Gold repariert wird, zusammenzuführen. In "Mana" untersucht die Vertigo Dance Company die Bedeutung von Licht und Erde. Und die United Caribbean Dance Force zeigt mit mehreren kurzen Choreografien, beispielsweise über den Kampf gegen Rassismus oder die Yoruba-Gottheiten die Vielfalt der jamaikanischen Tanzszene.