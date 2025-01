Isa bricht aus der Psychiatrie aus und sucht sich mit ihrem Tagebuch in der Hand einen Weg durch die Welt. Sie lässt sich treiben, schlägt sich durch, erlebt die Welt. Während der unvollendete Roman von Wolfgang Herrndorf unklar lässt, was wirklich real ist, spielt die Inszenierung von Katharina Kummer in Chemnitz geradezu mit dem Abstrakten und Eingebildeten. Alles ist in Schwarz, Weiß und Rot getaucht. Claudia Acker und Charlie Casanova spielen beide Isa, die so ständig mit sich selbst ins Gespräch kommt. Die beiden Spielerinnen nutzen alle Mittel, die das Theater zu bieten hat, neben Schauspiel auch Pantomime und Puppenspiel. Die Kritikerin der "Freien Presse", Sarah Hofmann, warnt, dass hier nicht der Roman von Herrndorf in Reinform auf die Bühne kommt, ist aber überzeugt von der sehr konsequenten Lesart, die uns in den wilden Gedankenstrom von Isa einlädt. Bildrechte: Nasser Hashemi

Weitere Informationen "Bilder deiner großen Liebe"

nach dem Roman von Wolfgang Herrndorf



Adresse:

Spinnbau

Altchemnitzer Straße 27

09120 Chemnitz



Dauer: 80 Minuten, keine Pause



Termine:

24. Januar, 20 Uhr

21. Februar, 20 Uhr

Seit seinem Erscheinen ist der Roman "Doktor Schiwago" von Boris Pasternak Kult: Vor der Kulisse der Revolution und des Bürgerkriegs am Beginn des 20. Jahrhunderts wird hier eine Liebesgeschichte erzählt, die unter den politischen Wirren der Zeit leidet. Juri wird von der Roten Armee gezwungen, als Arzt zu arbeiten. Immer wieder begegnet er dabei der Krankenschwester Lara, in die er sich verliebt, obwohl beide anderweitig vergeben sind. Lucy Simon hat die Geschichte in ein Musical verwandelt, wobei sie auch auf Melodien der berühmten Verfilmung zurückgreift. Für die Regisseurin Barbara Schöne sind die Verliebten jedoch nicht das Opfer von Wirren der Zeit, sondern von Machtstreben und Gewalt-Verstrickungen. So wird das Musical auch zu einem Kommentar zu unserer aktuellen Zeit, deutet auf der Bühne Kriege aus tausenden Jahren Menschheitsgeschichte an und verweist auf aktuelle Konflikte. Das alles gelingt und überzeugt, meint Kritiker Hagen Kunze in der "Freien Presse".

Weitere Informationen "Doktor Schiwago"

Musical nach dem Roman von Boris Pasternak



Adresse:

Theater Freiberg

Borngasse 1

09599 Freiberg



Dauer: 180 Minuten, eine Pause



Termine:

15. Februar, 19:30 Uhr

23. Frebruar, 17 Uhr

25. Februar, 19:30 Uhr

Bildrechte: Christian Leischner Die Partys von Prinz Orlofsky sind legendär. Darum empfiehlt Dr. Falke seinem Freund Gabriel von Eisenstein, sich dort nochmal gehen zu lassen, bevor er wegen einer Ordnungswidrigkeit ins Gefängnis muss. Doch Eisenstein ist sich nicht bewusst, dass alles nur eine Intrige ist. Dr. Falke will sich rächen, weil Eisenstein ihn nach einer durchzechten Nacht im Fledermaus-Kostüm zurückgelassen hat. In Zwickau wird das mit einer wilden Ballett-Nummer dargestellt. Die beliebte Operette "Die Fledermaus" von Johann Strauss lebt von absurden Verwechslungen: Zum Beispiel lässt sich die Affäre von Eisensteins Frau in seinem Namen inhaftieren. Dafür schafft es Eisenstein schließlich zur Party, wo er freudig mit einer Gräfin flirtet – ohne zu bemerken, dass es seine Frau ist. Die Inszenierung in Zwickau setzt ganz auf den Spaß: Während die Bühne eher schlicht ausgestattet ist, hat Ausstatterin Ella Späte bunte und wunderbare Kostüme geschaffen. Die scheinen beim Ensemble laut dem "Freie Presse"-Kritiker Torsten Kohlschein für viel Spielfreude zu sorgen. So wird die Aufführung zu einer "durch und durch kurzweiligen Angelegenheit".

Weitere Informationen "Die Fledermaus"

Operette von Johann Strauss



Adresse:

Gewandhaus Zwickau

Hauptmarkt

08056 Zwickau



Dauer: 170 Minuten, eine Pause



Termine:

28. Februar, 19:30 Uhr

Karl Schmitt-Rotluff ist einer der berühmtesten Söhne von Chemnitz. Der Maler wurde 1884 geboren und gilt als einer der zentralen Vertreter des Expressionismus. Viele seiner Werke sind heute in den Chemnitzer Kunstsammlungen zu sehen. Nebenan wird aus dem Leben des Künstlers erzählt – und zwar mit den Mitteln des Tanzes. Am Anfang wirkt noch alles gediegen, Männer und Frauen in einfarbigen Anzügen tanzen in klassischer Art zwischen leeren Bilderrahmen. Doch diese Idylle endet bald, Personen in Schwarz verkörpern mit zuckenden Bewegungen den Nationalsozialismus. Im Zentrum tanzen – so wie im gesamten Stück "Wieso ist die Nase blau" von Katarzyna Kozielska – Karl und seine Frau Emy. Sie tanzen zwischen den Gewalttätern, ein Symbol für die innere Emigration des Künstlers. "Das ist mit zahlreichen Hebungen und Drehungen brillant getanzt, und doch wirkt die Schönheit und Innigkeit trügerisch in Anbetracht des Schreckens um sie herum", berichtet die Kritikerin Ulrike Kolter in "Die deutsche Bühne". So geht der Abend durch das gesamte Künstlerleben, Jean-Blaise Druenne und Natalia Krekou brillieren. Bildrechte: Ida Zenna