"Rummelplatz" hätte zum Jahrhundertroman werden können, wenn Werner Bräunig ihn seinerzeit beendet hätte. In seinem Roman erzählt er wortgewaltig von der Wismut AG (welche in der DDR Uran für das sowjetische Atombomben-Programm förderte), womit er gleichzeitig die Schwächen des Systems analysiert und das Ende der DDR schon vorwegnimmt. Am Chemnitzer Fritz Theater hat man sich an das postum erschienene Buch gewagt und es auf die Bühne gebracht, obwohl es angesichts des schieren Umfangs ein fast unmögliches Unterfangen ist. Vielmehr scheint das Ensemble Szenen herausgegriffen zu haben, die ihnen besonders hängen geblieben sind und hat sie mit wenigen, aber gekonnt eingesetzten Mitteln in Theater verwandelt. "Sehenswert", urteilte Matthias Zwarg in der "Freien Presse". Die Aufführungen im März sind auch eine gute Vorbereitung für die Uraufführung der Opernadaption, ein Leuchtturmprojekt des Kulturhauptstadtjahres. Bildrechte: Josefin Kuschela

Weitere Informationen "Rummelplatz" nach dem Roman von Werner Bräunig



Adresse:

Fritz Theater

Kirchhoffstraße 34-36

09117 Chemnitz



Dauer: 80 Minuten, keine Pause



Termine:

7. März, 20 Uhr

9. März, 16 Uhr

13. März, 19 Uhr

14. März, 20 Uhr

15. März, 20 Uhr

Sehnsüchtig wartet Julia auf die Rückkehr ihrer Jugendliebe: ihres Vetters Roderich, der auf Reisen in Asien ist. Ihre Tante und ihr Onkel haben allerdings andere Beziehungspläne für sie. Als dann zwei Männer auftauchen, beginnt ein Verwirrspiel und die Paare werden ordentlich durchgewürfelt. Das wirkt heute vielleicht ein bisschen absurd, aber "Der Vetter aus Dingsda" von Eduard von Künneke erfreut sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit und steht immer wieder auf den Spielplänen. In Annaberg-Buchholz wird die bekannte Operette in einer neuen Variante gespielt: Der Sänger Richard Glöckner singt allein auf der kleinen Bühne, während die anderen Rollen von Klappmaulpuppen verkörpert werden. "Es funktioniert ganz fantastisch", urteilt Torsten Kohlschein in der "Freien Presse" über diese besondere Operetten-Produktion. Die Vorstellung am 16. März findet als Relaxed Performance statt für Menschen, die nicht ruhig sitzen können oder grelles Licht nicht mögen. Bildrechte: Dirk Rückschloß / Pixore Photography

Weitere Informationen "Der Vetter aus Dingsda" nach der Operette von Eduard Künneke



Adresse:

Eduard-von-Winterstein-Theater

Buchholzer Straße 67

09456 Annaberg-Buchholz



Termine:

16. März, 19:30 Uhr

Die Balladen der deutschen Klassik sind fest im Kulturgut verankert. Am Puppentheater Zwickau hat man sich auch schon mehrfach mit den Langgedichten auseinandergesetzt und sehenswerte VR-Theaterinszenierungen geschaffen. Nun zeigt die Bühne Cipolla aus Bremen auf der analogen Zwickauer Bühne ihre Adaption von Schiller-Balladen. Zwei Puppen präsentieren sechs bekannte Werke des Klassikers wie "Der Taucher" oder "Der Handschuh", deren Geschichten mit ganz unterschiedlichen Puppen erzählt werden. Kritiker Rainer Luft zeigt sich im "Straubinger Tageblatt" begeistert: "'Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt' ist nicht nur eine Neuinterpretation mit anderen Mitteln, sondern eine poetische Erfahrung, die dem Zuschauer Raum für kreative Fantasie lässt." Bildrechte: Benjamin Eichler

Weitere Informationen "Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt"

Balladen von Friedrich Schiller



Adresse:

Puppentheater Zwickau

Gewandhausstraße 3

08056 Zwickau



Termine:

8. März, 19:30 Uhr

In Indien ist diese Geschichte vermutlich so bekannt wie hierzulande der Mythos um den Trojanischen Krieg. Das "Ramayana" entstand irgendwann zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert und erzählt die Geschichte des heldenhaften Prinzen Rama. Als er von zu Hause verbannt durch die Wälder streift, entführt der Dämonenkönig Ravana seine geliebte Sita. Mithilfe des Affenkönigs Hanuman zieht Rama in eine große Schlacht, in der er seine Sita zurückgewinnt. In der Ballett-Version in Zwickau wird diese Geschichte aus dem Off erzählt, weil sie in Europa kaum bekannt ist. Ballettchef Sergei Vanaev spielt durchaus mit den Klischees – nutzt Bollywood-Musik oder greift allgemein bekannte Bilder indischer Folklore in seiner Choreografie auf – durchbricht diese auch immer, um die tiefere Bedeutung der Geschichte offenzulegen. Kritikerin Katharina Leuoth ist vor allem von der tänzerischen Leistung des Ensembles begeistert, beispielsweise wie Davide Gentilini in der Hauptrolle bis zum Schluss voller Energie steckt, wie Minsu Kim als Affenkönig über die Bühne wirbelt und wie das Ensemble sich in Perfektion als Masse bewegt. "Ganz großes Kino", urteilt Leuoth in der "Freien Presse". Bildrechte: André Leischner

Weitere Informationen "Ramayana"

Ballett von Sergej Vanaev nach dem indischen Epos



Adresse:

Gewandhaus

Hauptmarkt

08056 Zwickau



Termine:

15. März, 19:30 Uhr



Adresse:

Vogtlandtheater

Theaterplatz

08523 Plauen



Termine:

29. März, 19:30 Uhr

Louise will ausbrechen. Sie ist gut behütet aufgewachsen, doch allmählich kommt ihr das elterliche Heim beengt und bedrückend vor. Dabei lebt sie doch in Paris, einer Stadt, in der so viel möglich ist. Mit dem Künstler Julien will sie ihren Träumen folgen und die Bohème erobern, vielleicht Schriftstellerin werden. Die Oper "Louise" von Gustave Charpentier war nach der Premiere 1900 ein riesiger Erfolg, der nach einigen Jahrzehnten jedoch fast komplett vergessen ist. Nicht ganz zu Recht, wie die Inszenierung an der Chemnitzer Oper beweist. Regisseurin Rahel Thiel gelingt es laut dem Kritiker Roland Dippel bei "Der deutschen Bühne", die Beziehungen von Louise in ganz vielen Details wunderbar auszumalen. Dabei überzeugt auch das Ensemble, die Solistinnen und Solisten spiegeln die Figuren in ihrem Gesang wider, agieren "beeindruckend" oder "betörend". Bildrechte: Nasser Hashemi

Weitere Informationen "Louise"

Roman musical von Gustave Charpentier



Adresse:

Opernhaus

Theaterplatz 2

09111 Chemnitz



Dauer: 165 Minuten, eine Pause



Termine:

2. März, 16 Uhr

8. März, 19 Uhr

Krimi- und Tatort-Fans kennen Jörg Schüttauf vor allem als Kommissar Fritz Dellwo, der in Frankfurt Morde aufklärt. Für seine Rückkehr in seine Geburtsstadt Chemnitz wechselt er sozusagen die Seiten: Er ermittelt nicht, sondern verhandelt als Dorfrichter Adam im Klassiker "Der zerbrochene Krug" von Heinrich von Kleist. Marthe Rulls hat Ruprecht Tümpel angeklagt, in ihrer Wirtschaft einen Krug zerbrochen zu haben. Doch der erzählt eine andere Version des Abends, in der er einen Mann aus dem Zimmer seiner Tochter vertreibt. Allmählich wird klar: Der Dorfrichter soll über sich selbst richten. Kleist erzählt in seinem Stück voller Humor von Korruption und Machtmissbrauch.



Das hat der Chemnitzer Regisseur Christian Schmidt großartig herausgearbeitet, meint in der "Freien Presse" der Kritiker Maurice Querner: "Schmidt erzählt seinen 'Krug' als deutschen Schwank, Screwball-Komödie, Groteske und beklemmendes Drama. Das ist abwechslungsreich und Langeweile kommt da keine Sekunde auf." Dabei kann Schüttauf mit Handwerk überzeugen: "Es hat große Klasse, wie er sich auf die Kleist‘sche Sprachmelodie einlässt, sich als Dorfrichter Adam windet, wie er manipuliert, schamlos lügt, schleimt und droht", so Querner, der im gleichen Atemzug auch das restliche Ensemble des Chemnitzer Theaters lobt. Bildrechte: Nasser Hashemi

Weitere Informationen "Der zerbrochene Krug" von Heinrich von Kleist"



Adresse:

Spinnbau

Altchemnitzer Straße 27

09120 Chemnitz



Dauer: 125 Minuten, eine Pause



Termine:

21. Februar, 19:30 Uhr

Isa bricht aus der Psychiatrie aus und sucht sich mit ihrem Tagebuch in der Hand einen Weg durch die Welt. Sie lässt sich treiben, schlägt sich durch, erlebt die Welt. Während der unvollendete Roman von Wolfgang Herrndorf unklar lässt, was wirklich real ist, spielt die Inszenierung von Katharina Kummer in Chemnitz geradezu mit dem Abstrakten und Eingebildeten.



Alles ist in Schwarz, Weiß und Rot getaucht. Claudia Acker und Charlie Casanova spielen beide Isa, die so ständig mit sich selbst ins Gespräch kommt. Die beiden Spielerinnen nutzen alle Mittel, die das Theater zu bieten hat, neben Schauspiel auch Pantomime und Puppenspiel. Die Kritikerin der "Freien Presse", Sarah Hofmann, warnt, dass hier nicht der Roman von Herrndorf in Reinform auf die Bühne kommt, ist aber überzeugt von der sehr konsequenten Lesart, die uns in den wilden Gedankenstrom von Isa einlädt. Bildrechte: Nasser Hashemi

Weitere Informationen "Bilder deiner großen Liebe"

nach dem Roman von Wolfgang Herrndorf



Adresse:

Spinnbau

Altchemnitzer Straße 27

09120 Chemnitz



Dauer: 80 Minuten, keine Pause



Termine:

21. Februar, 20 Uhr

Seit seinem Erscheinen ist der Roman "Doktor Schiwago" von Boris Pasternak Kult: Vor der Kulisse der Revolution und des Bürgerkriegs am Beginn des 20. Jahrhunderts wird hier eine Liebesgeschichte erzählt, die unter den politischen Wirren der Zeit leidet. Juri wird von der Roten Armee gezwungen, als Arzt zu arbeiten. Immer wieder begegnet er dabei der Krankenschwester Lara, in die er sich verliebt, obwohl beide anderweitig vergeben sind.



Lucy Simon hat die Geschichte in ein Musical verwandelt, wobei sie auch auf Melodien der berühmten Verfilmung zurückgreift. Für die Regisseurin Barbara Schöne sind die Verliebten jedoch nicht das Opfer von Wirren der Zeit, sondern von Machtstreben und Gewalt-Verstrickungen. So wird das Musical auch zu einem Kommentar zu unserer aktuellen Zeit, deutet auf der Bühne Kriege aus tausenden Jahren Menschheitsgeschichte an und verweist auf aktuelle Konflikte. Das alles gelingt und überzeugt, meint Kritiker Hagen Kunze in der "Freien Presse".

Weitere Informationen "Doktor Schiwago"

Musical nach dem Roman von Boris Pasternak



Adresse:

Theater Freiberg

Borngasse 1

09599 Freiberg



Dauer: 180 Minuten, eine Pause



Termine:



23. Frebruar, 17 Uhr

25. Februar, 19:30 Uhr

Bildrechte: Christian Leischner Die Partys von Prinz Orlofsky sind legendär. Darum empfiehlt Dr. Falke seinem Freund Gabriel von Eisenstein, sich dort nochmal gehen zu lassen, bevor er wegen einer Ordnungswidrigkeit ins Gefängnis muss. Doch Eisenstein ist sich nicht bewusst, dass alles nur eine Intrige ist. Dr. Falke will sich rächen, weil Eisenstein ihn nach einer durchzechten Nacht im Fledermaus-Kostüm zurückgelassen hat. In Zwickau wird das mit einer wilden Ballett-Nummer dargestellt.



Die beliebte Operette "Die Fledermaus" von Johann Strauss lebt von absurden Verwechslungen: Zum Beispiel lässt sich die Affäre von Eisensteins Frau in seinem Namen inhaftieren. Dafür schafft es Eisenstein schließlich zur Party, wo er freudig mit einer Gräfin flirtet – ohne zu bemerken, dass es seine Frau ist. Die Inszenierung in Zwickau setzt ganz auf den Spaß: Während die Bühne eher schlicht ausgestattet ist, hat Ausstatterin Ella Späte bunte und wunderbare Kostüme geschaffen. Die scheinen beim Ensemble laut dem "Freie Presse"-Kritiker Torsten Kohlschein für viel Spielfreude zu sorgen. So wird die Aufführung zu einer "durch und durch kurzweiligen Angelegenheit".