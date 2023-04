Vielleicht ist es nur folgerichtig, Shakespeares "Ein Sommernachtstraum" in einer Zeit von Umweltzerstörung und einer Industriestadt wie Chemnitz nicht wie vorgesehen in einem Wald spielen zu lassen. Regisseurin Martina Eitner-Acheampong und Ausstatter Jan Steiger verlegen den Klassiker in eine Zukunft, in der der Handlungsort Athen in Schutt und Asche liegt. Die Handwerker, die eine tragische Komödie proben, sind hier Bauarbeiter beim Wiederaufbau. Die verliebten Paare irren zwischen Ruinen umher. Die Handlung wird nicht groß verändert und erzählt weiterhin, wie Elfenkönig Oberon im Streit mit seiner Frau liegt, sie mit Liebestrank an ein Monster bindet und zwischen zwei Paaren für viel Verwirrung sorgt. "Sie lassen keinen Raum für Langeweile, füllen das Stück mit Leben, bringen es in die Gegenwart, weben geschickt aktuelle Diskurse ein", schreibt Sarah Hofmann in der "Freien Presse" und meint damit zum Beispiel, dass Lisanne Hirzel sowohl die Elfenkönigin als auch den Kobold Puck mit viel Energie spielt – und genau das verdienen Stück und Rolle.

Die Szenerie in Chemnitz ist zwar düster, doch die Inszenierung setzt trotzdem auf wildes Spiel Bildrechte: Nasser Hashemi