Die Liebe ist vielleicht das wichtigste Thema der Kunst. Vor allem aber ist sie eine schwierige Angelegenheit, wie auch die Geschichte von Cyrano de Bergerac beweist, die Edmond Rostand in seinem gleichnamigen Drama erzählt: Cyrano hält sich selbst wegen seiner riesigen Nase für hässlich und traut sich kaum, seine Angebetete anzusprechen. Dafür will er seinem Nebenbuhler Christian helfen, indem er in seinem Namen Liebesbriefe an Roxanne schreibt. Als diese sich jedoch vor allem in die Worte verliebt, gerät vieles durcheinander. Das Chemnitzer Figurentheater erzählt diesen Klassiker auf eigene Weise neu – auch wenn die Figuren nicht immer mitspielen und Cyrano mit seinem Puppenspieler in einen Streit über seine Nase gerät. Gespielt wird die Inszenierung im Kulturhaus Arthur unter freiem Himmel. In der "Freien Presse" lobt Maurice Querner die Produktion als "gelungen" und als "wunderbares, tragikomisches Sommertheater".

Cyrano de Bergerac hat tatsächlich gelebt und utopische Romane geschrieben. Bildrechte: Nasser Hashemi