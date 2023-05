Vor 125 Jahren wurde das Vogtlandtheater in Plauen mit Schillers Stück "Die Jungfrau von Orléans" eingeweiht. Darum hat sich das Theater Plauen-Zwickau auch dazu entschieden, dieses Stück erneut auf den Spielplan zu setzen: Schon in dieser Planungsphase begann Putin mit seinem Angriffskrieg in der Ukraine und hat dem Stück über die Geschichte des hundertjährigen Krieges eine aktuelle Bedeutung gegeben. Genau die arbeitet Regisseur Harald Fuhrmann auch genau heraus, wenn er sein wunderbares Ensemble auf einer leeren Bühne in moderne Camouflage kleidet. Michael Bartsch lobt bei Nachtkritik , wie genau der Regisseur Schillers Text bearbeitet und Fremdtexte wie Zitate von Putin und Selenskyj so geschickt einwebt, dass sie nicht fremd wirken. Ein Lehrstück über die Zeitlosigkeit des Krieges.

Die Werke des Komponisten Leoš Janáček sind immer etwas Besonderes: zum einen weil sie auf den Spielplänen immer noch eher eine Ausnahme sind, zum anderen weil ihnen eine ganz besondere Melancholie innewohnt. "Das schlaue Füchslein" erzählt von einer Füchsin, die von einem Förster gefangen wird. Doch irgendwann kann sie fliehen und ein eigenes Leben mit Kindern aufbauen. Die Lesart von Joan Antón Rechi am Theater Chemnitz ist eigenwillig, aber auf der Höhe der Zeit: Ausgangspunkt war die Info, dass immer mehr Mädchen in der Pubertät an Depressionen leiden, auch verstärkt durch die Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns und Kontakt. So spielt die Inszenierung in Chemnitz in einer Psychiatrie, in der die Protagonistin einen eigenen Weg finden muss. Michael Ernst hebt in der "Neuen Musikzeitung" dabei vor allem die musikalische Leistung hervor.