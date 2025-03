Bildrechte: Detlev Müller Das Interesse an Vampiren scheint so unsterblich zu sein, wie diese mythischen Wesen selbst. Das Mittelsächsische Theater hat sich nach "Jesus Christ Superstar" und "Die Päpstin" für das diesjährige Frühlingsmusical für eine besonders unheilige Geschichte entschieden: Frank Wildhorns Musical "Dracula". Das beißt sich natürlich ganz wunderbar mit dem Aufführungsort, der Konzertkirche gegenüber dem Freiberger Theater. Immerhin werden die Vampire ständig im Wortsinne verteufelt, mit Weihwasser bespritzt oder mit einem Kruzifix vertrieben. Die Inszenierung von Intendant Sergio Raonic Lukovic setzt sich da mit Freude drauf und lässt die Vampire ausschließlich im Altarraum agieren und die Menschen Geschichte im restlichen Kirchenraum. Mit der mitreißenden Musik von Wildhorn wird die klassische Dracula-Geschichte nach Bram Stoker erzählt, in der der Obervampir aus Transsylvanien nach London zieht und nur mit Mühe durch den Vampirjäger Van Helsing besiegt werden kann. Dabei geht es nicht nur um Monsterjagd, sondern auch um die Selbstbestimmung von Frauen – denn in gewisser Weise bietet Dracula seinen Opfern an, aus den gesellschaftlichen Zwängen auszubrechen. "Eine wirklich sehens- und hörenswerte Inszenierung", meint Sarah Hofmann in der "Freien Presse".

Weitere Informationen "Dracula"

Musical von Frank Wildhorn nach Bram Stoker



Nikolaikirche

Dauer: 150 Minuten, keine Pause



Diese Form des Geschichtenerzählens ist nicht nur alles andere als alltäglich, sie ist weltweit einmalig: Die Puppenspielerin Anne Klinge erzählt mit ihren Füßen. Mit einigem Geschick bringt sie ihre Beine in die Luft, die zu Hugo werden. Mit nur wenigen Requisiten erzählt sie die Geschichte des unglücklich verliebten Clowns. Denn bevor er seine Liebe wirklich gestehen kann, stürzt die Seiltänzerin in den Tod. Selbstmordversuche von Hugo enden im Slapstick-Desaster und der Clown zieht aus in die Welt und erlebt mehrere besondere Begegnungen – vor allem um dabei zu sich selbst zu finden. Es ist eine Vorstellung, die das Publikum immer wieder fasziniert und begeistert, berichtet beispielsweise Dieter Polte in der "Braunschweiger Zeitung".

"Hugo, ein Leben zu Fuß"



Puppentheater Zwickau

Dauer: 70 Minuten, keine Pause



Der Abend "Kaleidoskop" versammelt vier unterschiedliche Choreografien, in denen das Chemnitzer Ballett verschiedene Seiten zeigen kann. Fabrice Guillot lässt das Ensemble an Seilen hoch über der Bühne tanzen. In "Septem" versucht Yuri Zhukov, die Stärken der Tänzerinnen und Tänzer herauszuarbeiten und zu kombinieren, sodass ein bemerkenswerter Flow entsteht. Der Choreograf Tú Hoàng hat sich von der Club-Kultur inspirieren lassen. Und schließlich lädt uns Andonis Foniadakis in immer neue Traumbilder ein. Die "Freie Presse"-Kritikerin Katharina Leuoth lässt sich immer wieder von dem Abend begeistern, von der Virtuosität des Ensembles und den starken Bildern der Choreografien. Ihrer Meinung nach lohnt sich schon wegen des vierten Stücks "Dream Wave" der Besuch. Bildrechte: Ida Zenna

"Kaleidoskop"

Vierteiliger Ballettabend von Fabrice Guillot, Yvruk, Tú Hoàng und Andonis Foniadakis



Opernhaus

Dauer: 120 Minuten, eine Pause



Oscar Wildes Drama "Salome" besticht durch seine lyrischen Zeilen und bemerkenswerten Sprachbilder – alles scheint eine Metapher zu sein. Der Komponist Richard Strauß hat das Drama kongenial in Musik gesetzt, die ausdrucksstark und dicht ist. Darum schafft es das Stück immer wieder auf die Opernspielpläne. In Plauen und Zwickau kommt das hochdramatische Stück als Kammerspiel auf die Bühne: Das Orchester sitzt mit auf der Bühne, leicht erhöht. Dort ist auch der Prophet Jochanaan eingesperrt, in den sich Salome wie im Wahn verliebt. Im Orchestergraben befindet sich der Eingang zum Palast von König Herodes, der seiner Tochter Salome kaum etwas abschlagen kann. Die Kleidung wirkt weitestgehend alltäglich, die Figuren scheinen nicht mehr aus der Bibel zu stammen und rücken uns etwas näher. So kann sich Regisseur Horst Kupich ganz auf die Menschen und ihre Beziehungen konzentrieren. Das geht auch wunderbar auf, meint der Kritiker Roberto Becker in "Die deutsche Bühne". Dabei überzeugt vor allem die Hauptdarstellerin: "Małgorzata Pawłowska liefert das atemberaubende Porträt einer außer Rand und Band geratenen jungen Frau, die es gewohnt ist, ihren Willen durchzusetzen und dabei keine moralischen Skrupel kennt. Sie hat eine stimmliche Kraft, die imponiert." Bildrechte: André Leischner

"Salome"

Musikdrama von Richard Strauss nach Oscar Wilde



Dauer: 105 Minuten, keine Pause



Gewandhaus

Vogtlandtheater

In Indien ist diese Geschichte vermutlich so bekannt wie hierzulande der Mythos um den Trojanischen Krieg. Das "Ramayana" entstand irgendwann zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert und erzählt die Geschichte des heldenhaften Prinzen Rama. Als er von zu Hause verbannt durch die Wälder streift, entführt der Dämonenkönig Ravana seine geliebte Sita. Mithilfe des Affenkönigs Hanuman zieht Rama in eine große Schlacht, in der er seine Sita zurückgewinnt. In der Ballett-Version in Zwickau wird diese Geschichte aus dem Off erzählt, weil sie in Europa kaum bekannt ist. Ballettchef Sergei Vanaev spielt durchaus mit den Klischees – nutzt Bollywood-Musik oder greift allgemein bekannte Bilder indischer Folklore in seiner Choreografie auf – durchbricht diese auch immer, um die tiefere Bedeutung der Geschichte offenzulegen. Kritikerin Katharina Leuoth ist vor allem von der tänzerischen Leistung des Ensembles begeistert, beispielsweise wie Davide Gentilini in der Hauptrolle bis zum Schluss voller Energie steckt, wie Minsu Kim als Affenkönig über die Bühne wirbelt und wie das Ensemble sich in Perfektion als Masse bewegt. "Ganz großes Kino", urteilt Leuoth in der "Freien Presse". Bildrechte: André Leischner