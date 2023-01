Drei dichte und dabei umso überzeugendere Choreografien bietet das Ballett in Chemnitz in "Wellen.Flimmern". Die drei Arbeiten verlieren sich jedoch nicht im klasssichen Bewegungsrepertoire, sondern arbeiten mit allem, was der moderne Tanz zu bieten hat und greifen dabei aktuelle Themen auf. In "How The Body Works In The Dark" von Martin Harriague bewegt sich das Ensemble immer im Halbdunkel, bildet immer neue Formationen, die auch ein Verlangen ausdrücken.



Adonis Foniadakis bildet die Hektik der Neuzeit in "Risse" eindrucksvoll ab. Und Erion Kruja zeichnet in "The Perfect Land 3022" die Dystopie des Rechtsrucks nach und damit das Gegeneinander von Kollektiv-Bewegung und individueller Entfaltung. "Kraftvoll. Vielschichtig. Einnehmend. – Der Tanzabend am Chemnitzer Theater ist eine Wucht", äußerte sich Jenny Zichner bei "Die deutsche Bühne" begeistert.

"How The Body Works In The Dark" in Chemnitz fasziniert mit immer neuen Arrangements. Bildrechte: Ida Zenner