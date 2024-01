Es ist ein Kampf mit der Liebe – davon wusste Shakespeare meisterhaft zu berichten, vor allem in seinen Komödien: In "Viel Lärm um nichts" verliebt sich Claudio in die schöne Hero. Bald darauf wird schon die Hochzeit geplant. Um sich die Zeit zu vertreiben, versuchen die beiden ihre Bekannten Benedikt und Beatrice zu verkuppeln, die beide überzeugte Singles sind. Am Ende ist das jedoch die kleinste Herausforderung: Don Juan macht Claudio glauben, dass seine Verlobte ihn betrügt. Das Happy End wird zur Herausforderung. Am Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz kommt das Verwirrspiel meisterhaft auf die Bühne:



Die ist mit Holzplanken ausgelegt, über die die Charaktere in wunderschönen Kostümen von Monika Frenz laufen. Regisseurin Jasmin Sarah Zamani hat das Stück auch recht frei behandelt, mit einem heutigen Blick inszeniert und mit viel Musik angereichert. Doch vor allem die schauspielerische Leistung macht den Abend zum Erlebnis, weiß Kritiker Maurice Querner: "Der Zauber des Stücks lag aber vor allem in den witzigen Wortgefechten zwischen Rouven Klischies als Edelmann Benedict und Anna Bittner als Beatrice", heißt es in der "Freien Presse". Der Kritiker hält die Produktion für einen Hit, der jüngeres Publikum erreichen kann, ohne dabei älteres Publikum durch Modernität zu verschrecken.

