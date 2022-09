In den 1950er-Jahren hat Schroth in Leipzig Journalistik studiert, später in den 60ern Theaterwissenschaft und bis Mitte der 70er-Jahre noch Philosophie. Ab 1960 wirkte er parallel zunächst als Regieassistent am Maxim Gorki Theater Berlin und von 1966 bis 1971 als Regisseur am Landestheater Halle.