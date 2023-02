Ich glaube, dieses Stück hat einfach extrem viel mit Strukturen von Diktaturen an sich zu tun. Und faszinierend ist natürlich auch so ein Paralleluniversum, wo man fragt, was wäre, wenn an einer bestimmten Stelle der deutschen Geschichte auch nur ein paar Dinge anders gelaufen wären? "Was wäre, wenn ..." ist immer ein schönes Spiel. Und man kann sich am Anfang auch tatsächlich schön gruseln, weil man ja weiß, dass man Gott sei dank nicht in diesem Paralleluniversum lebt. Aber Menschen in anderen Teilen dieses Planeten leben in solchen Paralleluniversen.