Kleine Zugeständnisse aber gibt es auch in Dresden. Ein Sommerspektakel am Japanischen Palais zum Ausklang der Spielzeit zum Beispiel. Eine "leichte Verschiebung weg von existenziellen Stücken", räumt Christoph Dittrich ein. "Aber nicht unkritisch, das wäre der Untergang des Theaters", fügt er hinzu.

Am weitesten geht Moritz Gogg vom Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg. Ein vorgesehenes zeitgenössisches Stück, das er noch nicht nennen will, kam nicht in den Spielplan. Millers "Hexenjagd" lief nur sehr kurz. Stattdessen ist ein neu aufgelegter Abend über den Erzgebirgssänger Anton Günter in der Studiobühne ausverkauft. Und die "Zauberflöte" und "Hänsel und Gretel" finden im Musiktheater garantiert ihr Publikum.