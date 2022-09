Bei der Tanzperformance "META | MOR | PHOS – A Triadic Fiction" mit den Hedwig Dances Chicago verwandeln sich die Figurinen ... Bildrechte: Vin Reed

"Also diese klassischen Schlemmer-Figuren tanzen, wie sie etwa auch in den 20er-Jahren getanzt haben. Und dann verpuppen sie sich in neue Figuren mit anderen Kostümen und anderen Bewegungen also eine neue Verwandlung des Menschen in eine Kunstfigur, die diesmal nicht apparativ technisch wie im Triadischen Ballett der klassischen Art gewesen ist, sondern als insektuide, stachlige, bunte Wesen."



Sieht man bei diesem 40-minütigen Theaterstück die Kostüme auf der Bühne, kann man ihnen beim triadic Dance club hautnah begegnen. Für eine Art "Triadische Disco" auf dem Campus der Hochschule Anhalt haben Studierende die historischen Kostüme rekonstruiert, tanzen mit ihnen und animieren dazu auch die Besucher.