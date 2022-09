Der große Festumzug und sein Begleitprogramm spielen dabei eine wichtige Rolle: Dazu gehört ein Picknick in Weiß im Stadtpark und ein anschließendes "Eintrommeln" am Bauhaus Museum, so Duhm: "Da gibt es Musik, da laufen Figurinen rum, um ein bisschen einzustimmen. Dann wird es musikalisch, zum Beispiel das Universal Druckluft Orchester aus Dresden ist da, Bands aus Dessau. Das ist ein buntes Treiben. Laut, bunt, farbig, fantastisch, geht es dann von da aus zum Eröffnungskonzert direkt vor das Anhaltische Theater. Dort werden die Gäste des Eröffnungskonzertes eingesammelt, und dann geht es durch den Bahnhof zum Hochschulcampus weiter zum Bauhaus-Gebäude."

Und wie schon beim Umzug werden auch hier die eigentümlichen Figurinen des Triadischen Balletts von Oskar Schlemmer eine Rolle spielen. Dazu gehören der "Abstrakte", die "Spirale" oder die "Kugelhände" – manche tauchen open air auf den Balkonen an der Bauhaus-Fassade auf oder aber bei dem Stück "Meta/Mor/Phos" der Hedwig Dances Chicago. Da sieht man nachgebaute Schlemmer-Figurinen, die sich im Laufe des Stücks allerdings in insektenartige Gebilde verwandeln, erklärt Kurator Blume.



"Diese klassischen Schlemmer-Figuren tanzen, wie sie etwa auch in den 20er-Jahren getanzt haben. Und dann verpuppen sie sich in neue Figuren mit anderen Kostümen und anderen Bewegungen – also eine neue Verwandlung des Menschen in eine Kunstfigur, die diesmal nicht apparativ technisch wie im Triadischen Ballett der klassischen Art gewesen ist, sondern als insektuide, stachlige, bunte Wesen."