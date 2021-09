"Seit über 200 Jahren wird das Ding gespielt", sagt der alte Moor in der Inszenierung von "Die Räuber" am Anhaltischen Theater irgendwann schelmisch. Aber nur selten so entfesselt, so frei, so fulminant. Eine solch hemmungslose Spielfreude war lange nicht zu erleben. Zuletzt vielleicht in den frühen Castorf-Jahren an der Berliner Volksbühne. Die sollen hier nicht romantisiert werden – die Inszenierung in Dessau ist weit weniger provokant als manche, die dort zu sehen waren. Doch Regisseur Milan Peschel stellt diesen Bezug im Programmheft selbst her.