* Geboren am 5. September 1935 in Dessau, Abitur 1953, zunächst Studium der Romanistik in Ost-Berlin

* 1958: Flucht aus der DDR nach West-Berlin

* 1960: Gründung des Kabaretts "Die Wühlmäuse"

* 1970er: TV-Erfolg als Didi in der Slapstick-Reihe "Nonstop Nonsense"

* 2008: Übernahme des Berliner Schlossparktheaters

* 2013/2014: Filmerfolge als Charakterdarsteller in "Sein letztes Rennen" und dem Demenz-Drama "Honig im Kopf"

* 2022: Eröffnung des Mitteldeutschen Theaters in der Marienkirche, die schon länger als Veranstaltungszentrum genutzt wird. Der Vertrag läuft erstmal über ein Jahr mit Option zur Verlängerung. Hallervorden investierte private Mittel, um sie theatertauglich zu machen.