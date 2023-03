Es gibt von der Theaterkritikerlegende Alfred Kerr die berühmte Anekdote, dass er einmal enttäuscht das Theater verließ und sagte: "Jetzt regnet es auch noch." In Dessau hat es geregnet gestern Abend! Vorher wurde die Erwartung, hier werde wie in den Filmen McDonaghs Interesse für die Menschen und auch die Abgründe des Lebens "am Rande" zu spüren sein, sei es in Irland oder eben in Missouri, derb enttäuscht.

Regisseur Marlon Tarnow verlegt die Handlung aus einer irischen Kleinstadt in eine postapokalyptische Welt. Es ist eine Welt, in der Walking Dead, also lebende Tote umgehen. Den ganzen Abend geistern sie herum in einem Stück, in dem es eigentlich um zwei Brüder geht, die sich endlos streiten, die ihre Menschlichkeit zu verlieren drohen in einer Welt, der ebenfalls die Menschlichkeit verloren geht. Das Stück wurde geschrieben Mitte der 90er-Jahre, es gibt darin noch Anklänge an den Nordirland-Konflikt, der in dieser Zeit noch einmal aufflammte.