Dieter Hallervorden wurde in Dessau geboren und ist in der Bauhausstadt aufgewachsen. "Hier bin ich zum ersten Mal mit Theater in Berührung gekommen", erzählt der Schauspieler MDR SACHSEN-ANHALT. Inzwischen lebt Hallervorden in Berlin, wo er bereits zwei Bühnen betreibt. Er blieb Dessau immer treu. Seit 2006 ist er Ehrenbürger der Stadt, wo er auch regelmäßig Gastspiele im Anhaltischen Theater gab.