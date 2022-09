Ein Stück des französischen Autors Jean-Louis Fournier, Jahrgang 1938, also ein bisschen nur jünger als Dieter Hallervorden. Der, was viele auch nicht wissen, ein sehr frankophiler Mensch ist und das Stück, das 2018 in Frankreich uraufgeführt wurde, dort gesehen und ins Deutsche übersetzt, respektive in unsere deutschen Verhältnisse und Befindlichkeiten übertragen hat. Zusammen mit den Kabarettisten Arnulf Rating und Frank Lüdecke, der auch Regie geführt hat. Läuft im Berliner Schlosspark-Theater von Dieter Hallervorden schon seit 2020. Ist also eine gut eingespielte Geschichte, die man jetzt auch in Dessau erleben kann. Sehr kurzweilig gemacht. Man könnte die Inszenierung Frank Lüdeckes als ein Theaterstück in sehr kurzen Akten oder aus sehr langen Sketchen bezeichnen.