Die Jury sichtete in diesem Jahr insgesamt rund 460 Inszenierungen. In die Auswahl schafften es beispielsweise auch "Ein Sommernachtstraum" von Regisseur Antú Romero Nunes am Theater Basel und "Ophelia's Got Talent" von Florentina Holzinger an der Berliner Volksbühne. Das Schauspielhaus Bochum und das Wiener Burgtheater sind in diesem Jahr gleich doppelt eingeladen.