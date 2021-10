"Monster wie wir" - das Stück von Katrin Plötner nach einem Buch von Ulrike Almut Sandig feiert am Theater Dessau Premiere. Es geht um sexuellen Missbrauch und den Umgang mit diesem Trauma. Das Publikum erwartet aber kein durchgängig düsterer Abend, vielmehr erzählt das Stück vom Umgang mit dem Erlebten und zeigt, wie die Protagonisten zurück ins Leben finden. Gespielt wird im Foyer des Theaters, sodass die Zuschaurinnen und Zuschauer und die beiden Schauspieler sich dadurch sehr nah sind, was die Eindringlichkeit des Stückes unterstreicht.

Die Protagonisten sind Ruth und Viktor, die sich bereits im Kindergarten kennenlernen. Sie spielen miteinander und werden dicke Freunde. Die Kinder, so wird im Laufe des Stückes klar, sind Opfer von sexueller Gewalt. Um die Traumata erträglich zu machen, werden ihre Peiniger zu Vampiren, von denen sie sich ausgesogen fühlen. "Monster wie wir" spielt in den letzten Jahren der DDR, schildert den Untergang des Regimes und erzählt, wie es den beiden Protagonisten nach dem Fall der Mauer geht. Denn nun sind alle Sicherheiten weg, die Vampire aber immer noch da.

Viktor flüchtet sich in die rechte Szene, Ruth beginnt mit dem Klavierspiel. Anders als im Roman hat sich Regisseurin Katrin Plötner für das Klavier entschieden, da die Schauspielerin Cara-Maria Nagler das Instrument spielen könne. Während beide Protagonisten ihren eigenen Umgang mit der Gewalterfahrung finden, verlieren sich die Freunde aus den Augen. Ob sie wieder zusammenfinden, erfährt man am Ende des Stückes, in dem sich die Regisseurin nur für einen Teil des Buches entschieden hat. Denn in dem wird explizit und auch seitenlang Gewalt beschrieben.