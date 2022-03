Hamlet gibt es gleich zweimal

Und dann sehen wir Hamlet - nein: zwei Hamlets. Vorne links und rechts am Tisch auf der Vorbühne. Sie fangen irgendwann an zu sprechen. Während der Einlass noch läuft. Wirken müde, lustlos. Vielleicht würden sie lieber schweigen. Wie spricht man weiter, wenn man eben noch schweigen wollte? - dieser Sinnzusammenhang wird sich am Ende der Abends ergeben. Dann öffnet sich der Eiserne Vorhang. Und dann sehen wir den König, dessen Rolle in dieser Inszenierung zur Hauptrolle aufgewertet wird. Er sitzt am Kopfende, ganz hinten am Tisch, kaum zu erkennen. Dort feiert er mit seinem Hofstaat seine Hochzeit. Der tote Bruder liegt als Festmahl auf dem Tisch. Ganz schön böse, der Onkel. Der Menschenfresser. Felix Axel Preißler (links) und Niklas Herzberg (rechts) sind jeweils als Hamlet zu sehen. Bildrechte: Claudia Heysel

Im Laufe des Abends wird es um den König immer einsamer. Oft sitzt er da nur noch allein. Während Hamlet vorne ja immer noch sich selber hat. Als Freund. Der König und die beiden Hamlets auf der anderen Seite des Tisches. Das ist hier die Grundkonstellation, überdeutlich markiert durch die Sitzordnung am Tisch.

Die Inszenierung bleibt dem Werk treu

Nein, der König sieht nicht aus wie Putin. Hinter ihm steht keine russische Staatsflagge. Der König sieht wirklich aus wie ein König mit Krone. Ophelia sieht aus wie Ophelia. Die Kostüme (Eva Karobath) geben sich historisch. Und verwenden dabei moderne Mittel. Die schwarz-silbernen Kleider des Laertes entpuppen sich als Trainingsanzug mit Reißverschluss. Überhaupt ist der ganze Hofstaat, auch Hamlet, in schwarz-silber gehalten. Nur der König trägt schwarz-gold. Ophelia kommt klassisch in weißem Kleid, und einmal in grün mit langer Schleppe. Auch Regisseur Philipp Preuss setzt auf die Erkennbarkeit der Geschichte. Bleibt damit dem Werk treu. Lässt die Handlung aber auf und um den Tisch herum spielen. Wo die Szenen ineinanderfließen. Auch wenn die Figuren keine Szene haben, bleiben Sie einfach sitzen: bewegungslos, erstarrt - wie Marionetten. Der Hofstaat sitzt teilnahmslos am großen Tisch. Bildrechte: Claudia Heysel

Ähnliche Bilder kennen wir von Christoph Hein, aus seinem Wendestück "Ritter der Tafelrunde". Damals ein runder Tisch zur Uraufführung in Dresden. Hier in Dessau jetzt rechteckig, fast ein Laufsteg, dieser XXL-Tisch, der auf der gegenüberliegenden Seite zum Katzentisch wird. Das wird im Laufe der Inszenierung deutlich.

Das Zusammenspiel von Theater- und Videokunst

Dann gibt es noch eine zweite Ebene, Live-Videos, die den König in Nahaufnahme zeigen und die Distanz technisch aufheben. Das erinnert an Staatsfernsehen, aber einmal auch, als der König sich mit dem Handy selber filmt, an Selenskyj. Ist der König also auch ein guter Onkel? Oder der Gute auch ein Böser? Von den Seiten kommen immer wieder Vorhänge in den Raum hineingefahren. An mehreren Stellen: hinten, mittig, vorne. Auf die dann diese Bilder projiziert werden. Immer wieder ist der König an verschiedenen Stellen im Raum groß als Videoinstallation zu sehen. Bildrechte: Claudia Heysel

Mit diesen gestaffelten Räumen scheint es auch ein Blick hinter die Kulissen zu sein. Die allerdings nichts preisgeben. Auch das erinnert an die langen Flure im Kreml und die sich öffnenden Flügeltüren und die Soldaten in Paradeuniform. Das Publikum, das Volk, guckt von schräg oben aus zu. Bleibt außen vor. Auf Distanz. Nur als Marionette kommt man in die Nähe der Macht.

Den berühmten Halbsatz "Sein oder Nichtsein", den sagen hier nicht nur die beiden Hamlets, übrigens mehrfach, sondern fast alle Figuren. Sagen ihn so oft, dass von "Sein oder Nichtsein" am Ende nur das "oder" bleibt - also die Infragestellung selbst als Prinzip.

Der Bezug zum Ukraine-Krieg