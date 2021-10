Keine leichte Aufgabe für das Theater

Ingo Schulzes Roman ist vielschichtig, keine leichte Aufgabe für das Theater. In Dresden wurde sie souverän gemeistert, indem eine klare Struktur für die Umsetzung gewählt wurde. Gleich zu Beginn erfahren wir, dass es einen Erzähler namens Ingo Schultze gibt, mit TZ, im Gegensatz zum Romanautor Schulze nur mit Z. Und dann wird weitgehend chronologisch die Romangeschichte erzählt.

Die Geschichte des Antiquars Norbert Paulini, in der DDR eine Instanz für Bücher, nach der Wende geschäftlich und auch privat gescheitert, politisch verbittert und schließlich ziemlich weit rechts gelandet. Auf der Bühne führt die Romanfigur Schultze selbst durch die Handlung, gespielt von Moritz Kienemann, sogar mit einem Lockenkopf, der dem des wirklichen Autors ähnelt. Die jeweilige Handlungszeit wird auf einer Leinwand eingeblendet: die Kindheit im Dresden der 50er Jahre, die 70er, die 80er, die 2000er Jahre und schließlich die Gegenwart. Das ist alles sehr nachvollziehbar.

Kunstvolle, extrovertierte Kostüme

Regisseurin Claudia Bauer setzt dabei auf die von ihr bereits bekannten Mittel. In den Rückblicken auf die 50er und 70er Jahre tragen die Schauspieler riesige Puppenköpfe. Gar nicht so unähnlich zu Günter Grass' "Die Rättin", die sie gerade in Leipzig inszeniert hat. Sehr überzeugend alle Male. Die Kostüme sind sehr kunstvoll, sehr extrovertiert, und bieten viel Raum für Interpretationen. Die Bühne bietet mehrere kleine Spielflächen, die jeweils leicht verändert werden, zum Beispiel durch einen riesigen Leuchter oder ein riesiges Prospekt, auf dem das Elbsandsteingebirge zu sehen ist. Da zieht Paulini 2002 hin, nachdem das Elbehochwasser seine Existenz in Dresden vernichtet hat.

Eine Live-Kamera überträgt zudem einzelne Szenen auf eine Leinwand. Und es gibt Live-Musik, Kompositionen von Peer Baierlein, der unter anderem auch schon für die Leipziger Inszenierung von Peter Richters Dresden-Roman "89/90" komponiert hat. Hier singt die Gruppe "Auditiv-Vokal" Dresden und gibt damit dem reichlich zweistündigen Abend einen wohltuenden Takt. Das alles wirkt sehr organisch.

Rückblicke in die DDR-Zeit

Die Handlung reicht zurück in die DDR-Jahre, in denen Paulini sich seinen guten Ruf als Antiquar erwarb. Diese Rückblicke ermöglichen es, Paulini kennenzulernen. Wie er ganz in seinen Büchern aufgeht, aus ihnen schöpft und dadurch quasi eine Gegenwelt zur ihn umgebenden DDR erbaut. Selbst dabei ist immer ein Hauch von Humor zu spüren. Eine Gratwanderung, wie gemacht für Schauspieler Thorsten Ranft, der den Paulini genau zwischen Tragik und Komik anlegt – etwa, wenn er erzählt, dass seine Frau Viola ein Stasi-IM war: sie tratscht halt gerne, sagt er, das ist eben so. Ein großer Abend für den Komödianten Ranft!

Aber vor allem ist die DDR-Ebene wichtig, um zu verstehen, warum Paulini mit der Wende und der Wiedervereinigung die Welt nicht mehr versteht. Da gibt es wieder sehr heitere, aber auch sehr ergreifende Momente: wenn die einst so kostbaren Bücher plötzlich nichts mehr wert sind, kistenweise verkauft werden oder sogar auf Halden entsorgt.

Vieldeutigkeit mit Tiefsinn

Angesichts des vielschichtigen Konstrukts, das Ingo Schulze mit diesem Roman geschaffen hat, ist es eine Qualität der Inszenierung, dass sie Eineindeutigkeiten vermeidet. Oder verweigert. Es sind am Ende viele Deutungen möglich: man kann sich über Paulini empören, dass er so rechts denkt – ausgerechnet er, ein Buchhändler, wer hätte das gedacht! Man kann die Schicksalsschläge, die ihm nach der Wiedervereinigung widerfahren – ihm geht wirklich alles den Bach hinunter, am Ende sogar im Wortsinn, als die Weißeritz 2002 sein Antiquariat vernichtet – als Rechtfertigung dafür missverstehen.

Man kann sich ebenso gut auf die Figur des Autors Ingo Schultze mit TZ konzentrieren, der mit sich hadert, ob er sich nicht zu sehr dem Westen angebiedert habe, seine Ostherkunft dabei mehr und mehr verleugnend. Man könnte sogar zu dem Schluß kommen, dass er sich die Paulini-Geschichte genau deshalb nur ausgedacht hat – für den Buchmarkt, der natürlich westlich tickt. Und natürlich kann man auch die wahren Dresdner Neu-Rechten in dieser Bühnenhandlung suchen und finden. Um all das geht es in Ingo Schulzes Roman, und diese Vieldeutigkeit mit Tiefsinn zu ermöglichen und auszuhalten, und das in einer so ansehnlichen und meistenteils kurzweiligen Inszenierung – ist eine theatrale Großtat. Chapeau!

