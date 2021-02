Was steckt hinter SHELTER? Dieser Frage soll das Publikum von "Homecoming" der Gruppe machina eX nachgehen, die normalerweise digitale Mittel in den Theaterraum transferieren. Dieses Mal übersetzen sie ihre Ästhetik in den digitalen Raum. Rae erzählt in einem Video-Blog von der Initiative der EU und vermutet seltsame Vorgänge. Das Publikum muss sich daraufhin über den Messenger-Dienst Telegram austauschen, im Internet recherchieren und Vlogs schauen, um das Rätsel zu lösen. Das Stück "Homecoming" wurde von Berliner HAU, dem Forum Freies Theater Düsseldorf und dem Europäischen Zentrum der Künste Hellerau in Dresden koproduziert. Überraschend ist letztlich die Aktualität von "Homecoming" mit den darin aufgeworfenen biopolitischen Fragen, schließlich wird derzeit diskutiert, welches Land wie viele Corona-Impfdosen bekommen und wer dann zuerst gegen COVID-19 geimpft werden soll. Vorprogrammiert war das von machina eX allerdings nicht.

Plakat von "Homecoming" von Bildrechte: Fotografiert von Barbara Lenartz, bereitgestellt vom Europäischen Zentrum der Künste Hellerau