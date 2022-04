Die Musikerinnen und Musiker kommen und spielen. Der Vorhang öffnet sich und wir schauen auf eine bühnenhohe und -breite Leinwand. Für einen neuen Buddenbrook-Film. In knallbunten Bildern, Kostümen und am expressionistischen Stummfilm orientiert, wird jetzt die Geschichte der Schwester Tony Buddenbrook (Rosa Falkenhagen) erzählt. Äußerlich eine einzigartige Harlekinade. Inhaltlich die sensible und kluge Geschichte dieser starken und am Ende überlebenden Frau.

Alles ist als Film zu sehen. Aber nicht vorproduziert, sondern hinter der Leinwand live gespielt, gefilmt und vorne schnittlos gesendet. So macht die Kamera auf dem Theater Sinn. Hier erobern sich die Schauspielenden dieses Medium mit ihren Mitteln in ihrem ureigenen Herrschaftsgebiet.

Der dritte Teil gehört Krunoslav Šebrek, der Thomas Buddenbrook gibt. Den Mann, der an der Zeit und seinem kranken Zahn zugrunde gehen wird. In einem Totentanz mit Orchester und Opernchor. Die von Jens Dohle komponierte Musik wechselt jetzt ins Requiem. Das klingt nach Kurt Weill und zeitgenössischer Moderne.



Alle bis auf Thomas Buddenbrook sind schon als Zombies geschminkt, der Verfall der Familie nicht mehr aufzuhalten. "Everything ist not going to be alright" steht in Leuchtschrift über diesem Totentanz: "Alles wird nicht gut".