Das ist kein Leben, das ist nur Verdruss

Gegenüber Brecht wirkt Kaisers Denkspiel-Märchen vielfach konstruiert und auch langatmig und läuft auch manchmal ins Leere. Regisseurin Andrea Moses hält sich an eine oft leere, abstrakte Bühne, goldene Schnurvorhänge markieren das Schloss. Überzeugend sind auch in Weimar die Schauspiel-Sängerpersönlichkeiten, die in den eingängigen Balladen, Walzern und Foxtrotts wirkungsvolle Auftritte haben – allesamt Ohrwürmer, manchmal erscheinen sie wie Zitate der "Dreigroschenoper".

Die Ballade von "Cäsars Tod" singt Heike Porstein, gleichzeitig ist sie auch die arme Verwandte: "Das ist kein Leben, das ist nur Verdruss". Uwe Schenker-Primus überzeugt sehr – nicht nur als Sänger, sondern auch als Darsteller des Polizisten, während Alexander Günther in Ernst-Busch-Pose – der Arbeitersänger sang in der Leipziger Uraufführung Severin – die Ungerechtigkeiten der Welt beklagt. Schwungvoll leitet Friedrich Prätorius das recht große Orchester. Ein ständig in Bewegung gehaltener Chor von Alltagsmenschen kommentiert immer wieder das Geschehen, steht aber auch für die inneren Stimmen und Zweifel von Severin.

Wie sich positionieren? Wer ist Freund, wer ist Feind? Was Märchen? Was Zynismus? Und gäbe es doch noch Gemeinsamkeiten oder nur Verschwörung? Dass die Aufführung gerade diese Fragen unbeantwortet und ein wenig ratlos lässt, sollte man der Aufführung gerade nicht vorwerfen. Aber an die Gegenwart scheint, trotz aller Bemühungen, Georg Kaisers Märchen-Konstruktion doch nicht so recht anschließen zu können.

Mehr Informationen Georg Kaiser, Kurt Weill: "Der Silbersee. Ein Wintermärchen."



Regie: Andrea Moses

Musikalische Leitung: Friedrich Prätorius

Mit: Uwe Schenker-Primus (Olim, der Landjäger), Alexander Günther (Severin), Camila Ribero-Souza (Frau von Luber), Heike Porstein (Fennimore), Jörn Eichler (Elon Musk alias Lotterieagent, Diener und Baron Laur) und anderen



Nächste Vorstellungen:

Sonntag, 29. Januar 2023, 16 Uhr

Freitag, 10. Februar 2023, 19:30 Uhr

Donnerstag, 23. Februar 2023, 19:30 Uhr

Donnerstag, 16. März 2023, 19:30 Uhr

Freitag, 14. April 2023, 19:30 Uhr

Freitag, 21. April 2023, 19:30 Uhr

Montag, 1. Mai 2023, 18:00 Uhr