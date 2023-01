Von der Dreigroschen- zur Schauspiel-Oper in Weimar

"Schauspieloper" bezeichnet sich der Silbersee, und beide Sparten sind wie in der "Dreigroschenoper" (dort Bertolt Brecht und Kurt Weill) durchaus gleichberechtigt. So populär eingängig die Komposition auch erscheinen mag, die Vermischung von Schauspiel und Oper ist eine um 1930 moderne experimentelle Form des Theaters. In Weimar kommt als dritte Sparte noch das "Lichtspieltheater" dazu: Filmeinspielungen, welche die Handlung, etwa den Diebstahl im Supermarkt, aktuell spiegeln.

Das ist kein Leben, das ist nur Verdruss

Gegenüber Brecht wirkt Kaisers Denkspiel-Märchen vielfach konstruiert und auch langatmig und läuft auch manchmal ins Leere. Regisseurin Andrea Moses hält sich an eine oft leere, abstrakte Bühne, goldene Schnurvorhänge markieren das Schloss. Überzeugend sind auch in Weimar die Schauspiel-Sängerpersönlichkeiten, die in den eingängigen Balladen, Walzern und Foxtrotts wirkungsvolle Auftritte haben – allesamt Ohrwürmer, manchmal erscheinen sie wie Zitate der "Dreigroschenoper".