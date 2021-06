Politisches Theater zu gesellschaftlichen Themen

Das DNT Weimar will sich in der neuen Spielzeit vor allem mit der Spaltung in der Gesellschaft, die sich in der Corona-Krise noch vertieft hat, und mit der besseren Teilhabe an einer gemeinsamen Zukunft beschäftigen, erklärte Intendant Weber weiter. Interessant dabei ist auch, dass durch den Lockdown auch mehr Zeit für alle Ensemble-Mitglieder den Spielplan mitzudiskutieren und nicht nur von der Dramaturgin Beater Seidel ausgesucht wird.

Dirk Laucke beschäftigt sich mit dem rechtsextremen Netzwerk "Hannibal" Bildrechte: imago/DRAMA-Berlin.de Beispielsweise wird sich der renommierte Regisseur Nuran David Calis im Rahmen des Weimarer Kunstfestes und mit Unterstützung zahlreicher Kooperationspartner mit dem NSU-Prozess auseindersetzen. Es wird außerdem mehrere Uraufführungen geben: Dirk Laucke, der schon häufiger für das DNT Weimar schrieb, wird sich in "Hannibal" mit dem rechtextremen Netzwerk in der deutschen Bundeswehr auseinandersetzen, und der in Gera geborene Autor Thomas Freyer will sich unter dem Arbeitstitel "Treuhandskriegspanorama" mit der Abwicklung des Bergwerks in Bischofferode beschäftigen.

Neue Operndirektorin in Weimar

Mit der neuen Saison wird auch Andrea Moses offiziell ihre Stelle als Operndirektorin in Weimar antreten. Moses wurde in Dresden geboren und war unter anderem am Anhaltischen Theater Dessau sehr erfolgreich als Chefregisseurin für Musiktheater. In Weimar gibt sie ihren Einstand mit einer Neuinterpretation von Verdis "Aida", bei der sie auch den Blick auf aktuelle Kolonialismus-Debatten werfen will. Andrea Moses ist die neue Operndirektorin in Weimar. Bildrechte: Bernd Uhlig

Auch unter ihrem Vorgänger Hans-Georg Wegner hatte das zeitgenössische Musiktheater einen hohen Stellenwert. Moses möchte diesen Fokus noch vertiefen und hat das Festival "Passion:Spiel" begründet, das sich im Frühjahr 2022 dem zeitgenössischen Musiktheater widmet.