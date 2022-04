Intendant Hasko Weber sagte MDR KULTUR, angesichts der derzeitigen Krisen sei man am Weimarer Nationaltheater "aussagefähig" und nannte als Beispiel "Die Nibelungen". In dem Stück gebe es "einen großen Traum von Brunhild, der mit der Weltherrschaft zu tun hat und dann nicht zustande kommt", so Weber. "Wir haben versucht, mit dieser Begrifflichkeit etwas Gebrochenes, Doppeldeutiges zu formulieren, was sich dann im Spielplan findet."