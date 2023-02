Warum die "Nibelungen" noch immer brisant sind

An Webers "Nibelungen" ist zu sehen, wie das auch heute funktionieren kann. Er versteckt nichts, was man nicht auch laut verkünden könnte, und er orakelt nicht mit ins Historische verlegter Gegenwart herum. Sein Fokus liegt auf den Szenen, in denen die Katastrophe hätte gestoppt werden können. Am Nationaltheater Weimar hat Generalintendant Hasko Weber "Die Nibelungen" inszeniert. Bildrechte: Candy Welz

Wenn König Gunther Hagen Tronje fragt, ob man Siegfried denn wirklich töten müsse. Da war noch (fast) nichts passiert. Oder später, wenn Hagen Gunther davon abrät, Kriemhilds Ehe mit Etzel zuzustimmen. "Gebt ihr keine Waffen, wenn sie euch selbst damit erreichen kann", spricht er. Auch da war es noch nicht zu spät.

Ein Hauch von ABBA und "Game of Thrones" am DNT

Viele kleine Zeichen weisen ins Heute, aber keines drängelt sich in den Vordergrund. Weder der Wolf, der die Kulisse ziert, ein Symbol der zerrissenen Gegenwart, noch die nach dem Mord an Siegfried den ABBA-Song "SOS" singende Kriemhild ("When you're gone, how can I even try to go on?"). Noch nicht einmal, dass die Nibelungen Dosenbier trinken, wirkt (was es meistens tut) platt. Die spartanisch endzeitlich ausgestattete Bühne am DNT Weimar erinnert an "Game of Thrones". Bildrechte: Candy Welz

Die spartanisch endzeitlich ausgestattete Bühne dreht sich immer weiter, so wie das Morden immer weiter geht. Was für Bilder, was für eine geschickte Bespielung der riesigen Bühne! Der Spielmann Volker trommelt die nächste Runde ein, kurz wabert ein Hauch von "Game of Thrones" durch den Raum, immer wieder unterbrochen von Szenen, in denen der Lärm aus Stille besteht: Man hört den Brunnen tropfen, vor dem Siegfried gleich ermordet wird.

Stück mit reichlich Diskussionsstoff

Gegen Ende, in "Kriemhilds Rache", schaut sie mit ihrem zweiten Mann Etzel vor dem Eisernen Vorhang dem Schlachten der Nibelungen dahinter zu. Auf einem Laptop, so, wie wir heute dem Krieg zuschauen? Man muss nicht, aber kann das so verstehen. Weil jedes "Krieg" und jedes "Schuld" im Hebbel-Text das triggert (das neue "zwischen den Zeilen"), was in den Nachrichten omnipräsent ist. Danach hat Etzel seinen letzten Auftritt und verweigert die weitere Teilnahme an den Grausamkeiten: "Nun sollt‘ ich richten - rächen - neue Bäche ins Blutmeer leiten. Doch es widert mich an, ich kann's nicht mehr". "Die Nibelungen" in Weimar bieten brisanten Diskussionsstoff für den Heimweg. Bildrechte: Candy Welz