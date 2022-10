Premiere Eine Kleinstadt beobachtet sich selbst: "Die lustigen Weiber von Windsor" am Theater Döbeln

Ein alternder Dandy, eine Kleinstadt, die um sich selbst kreist, und Musik, die mehr als Ohrwürmer zu bieten hat: Mit "Die lustigen Weiber von Windsor" ist das Mittelsächsische Theater am 15. Oktober 2022 in die neue Saison gestartet. Die Premiere der Spiel-Oper fand am Stadttheater in Döbeln statt. Besonders das Sänger-Ensemble hat unseren Kritiker überzeugt.