Große Premiere bei den Domstufen-Festspielen Erfurt feiert 2021 die Oper "Die Jungfrau von Orléans". Wie gewohnt auf dem Domplatz vor spektakulärer Altstadtkulisse. Bildrechte: Lutz Edelhoff

Die Open-Air-Veranstaltung soll vom 9. Juli bis zum 1. August 2021 wieder mit vollem Programm stattfinden, so die Veranstalter. Nur die Anzahl der Zuschauerplätze wird von 2.400 auf etwa 1.200 halbiert, um die in der Corona-Pandemie geltenden Hygieneabstände einzuhalten. Eine weitere Besonderheit in diesem Jahr: Das Orchester wird nicht vor Ort spielen, sondern per Livestream aus dem Theater Erfurt zugeschaltet.

Den Auftakt der Festspiele macht am 9. Juli die Oper "Die Jungfrau von Orléans", die 1881 in St. Petersburg uraufgeführt wurde: Bauerntochter Johanna zieht darin in den Kampf für Frankreich gegen die englische Besatzung. Zunächst als Retterin gefeiert, erlebt Johanna später einige tragische Wendungen, wird sogar vom eigenen Vater der Hexerei bezichtigt und schließlich verurteilt, auf dem Scheiterhaufen zu sterben. Inszeniert wird die Oper, deren Text Peter Tschaikowsky nach einer russischen Übersetzung des Schauspiels von Friedrich Schiller schrieb, von Tomo Sugao. Die musikalische Leitung liegt in den Händen des neuen 1. Kapellmeisters am Erfurter Theater, Yannis Pouspourikas und Chanmin Chung. Eglė Šidlauskaitė als Jean 'Arc bzw. Johanna in der Erfurter Opern-Inszenierung "Die Jungfrau von Orléans" Bildrechte: Lutz Edelhoff

Mehr Informationen "Die Jungfrau von Orléans"



Musikalische Leitung: Yannis Pouspourikas, Chanmin Chung

Inszenierung: Tomo Sugao

Bühne: Hank Irwin Kittel

Kostüme: Bianca Deigner

Darstellende: Eglė Šidlauskaitė (Johanna)



Termine 2021:

9. bis 11. Juli, 20:30 Uhr

13. bis 18. Juli, 20:30 Uhr

20. bis 25. Juli, 20:30 Uhr

28. Juli bis 1. August, 20:30 Uhr

Mit der Adaption von Michael Endes Kinderbuchklassiker "Jim Knopf und der Lokomotivführer" will das Theater Erfurt Kinder im Grundschulalter und deren Familien ansprechen. Mit der Lokomotive Emma entdecken Jim Knopf und sein Freund Lukas fantasievolle Landschaften – die Wüste mit ihren Trugbildern der Fata Morgana, die Unterwasserwelt mit ihrem Spiel von Hell und Dunkel und die sich vervielfältigenden Echos im Tal der Dämmerung. Das Stück wird für Kinder ab 6 Jahren empfohlen. Die Inszenierung der farbenprächtigen Kinderoper stammt von Stephanie Kuhlmann, das opulente Bühnenbild von Mila van Daag. Die musikalische Leitung übernimmt Stefano Cascioli. Jim Knopf (Martiniana Antonie) und Lukas, der Lokomotivführer (Gregor Loebel) erleben mit ihrer Lokomotive Emma viele Abenteuer. Bildrechte: Lutz Edelhoff

Mehr Informationen "im Knopf und der Lokomotivführer"

Musiktheater für Kinder

von Tobias Rokahr

Text von Katharina Tarján nach Michael Ende

Auftragswerk des Theaters Erfurt, Uraufführung



Darstellende: Martiniana Antonie (Jim Knopf) und Gregor Loebel (Lukas, der Lokomotivführer)



Dauer: 1 Stunde, keine Pause



Termine, für die noch Karten verfügbar sind:

24. Juli, 10 Uhr und 14 Uhr

25. Juli, 10 Uhr und 14 Uhr

27. Juli, 10 Uhr

31. Juli, 10 Uhr und 14 Uhr

Da coronabedingt lange unsicher war, ob die Domstufen-Festspiele in Erfurt 2021 stattfinden können, sind in diesem Jahr noch viele Tickets kurzfristig erhältlich. Sowohl für die Oper "Die Jungfrau von Orléans" als auch für das Kinderangebot "Jim Knopf und der Lokomotivführer". Sogar für die Opern-Premiere am 9. Juli gibt es über die Website der Domstufen-Festspiele noch Tickets.

Das Theater Erfurt verwandelt die 70 Stufen vor der historischen Kulisse aus Dom und Severikirche jeden Sommer aufs Neue in eine opulente Opern- und Musicalbühne. Pro Jahr werden so bis zu 30.000 Besucherinnen und Besucher erreicht, die inzwischen aus aller Welt kommen. Bereits in den 60er-Jahren fanden auf den Erfurter Domstufen Aufführungen statt.



Neu ins Leben gerufen wurden die Domstufen-Festspiele in ihrer heutigen Form 1994 vom damaligen Theaterintendanten Dietrich Taube. Seit 2003 werden sie von Guy Montavon geleitet. Das Festival ist aus dem Thüringer Kultursommer nicht mehr wegzudenken. Die Vorstellungen sind üblicherweise bereits weit im Voraus ausverkauft.

Das Theater bestuhlt den Domplatz im Schachbrettmuster, das heißt: Die Plätze neben, vor und hinter jedem Haushalt bleiben frei. Bis zum Platz muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden, am Sitzplatz kann er abgenommen werden. Die sogenannten AHA-Regeln sind einzuhalten. Ein aktueller Coronatest, eine Imfpung oder Genesung muss nicht nachgewiesen werden.

Im Sommer 2022 erwartet das Publikum eine Inszenierung der Verdi-Oper "Nabucco" des Erfurter Intendanten Guy Montavon sowie die Familienoper "Petterson und Findus und der Hahn im Korb" von Fernando Blumenthal. Der Vorverkauf dafür beginnt bereits am 9. Juli 2021.