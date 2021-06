Dorotty Szalma liebt es, die Freiheit der Kunst in einer dreisprachigen Grenzregion im Alltag zu leben. Hindernisse empfinde sie als förderlich für gute Kunst, auch Grenzen auszuloten, sagt Dorotty Szalma, in Budapest geboren, kulturell in Europa verwurzelt und Zuhause im letzten östlichen Winkel Deutschlands. In dieser schrumpfenden Region behauptet das Gerhart Hauptmann-Theater als Vierspartenhaus, trotz Sparzwängen und Fusionen, seinen Platz für ein mindestens dreisprachiges Publikum. Für sie macht Dorotty Szalma Theater:

Also, warum ich überhaupt Theater machen wollte und zwar immer schon, ich wollte über Missstände reden und gerne in irgendeiner Form lustvoller Dorn in der Gesellschaft sein. Dorotty Szalma, Theaterregisseurin und Schauspielintendantin

Theater für Menschen im Dreiländereck

Dorotty Szalma wollte von Anfang an "frisches und modernes Theater" in Zittau machen. Zum Beispiel mit der Bühnenfassung der Graphic Novel des jungen Prager Autoren Jaroslav Rudiš. "Nebel" erzählt die Geschichte eines Sudetendeutschen Bahnbeamten, halb deutsch, halb tschechisch, der die Bilder von Zügen mit KZ-Häftlingen und Vertriebenen nicht vergessen kann. Die Zittauer Theaterversion bekam ein offenes Ende und damit ein Symbol für Hoffnung und Versöhnung.

Unter anderem einen Text des tschechichen Autors Jaroslav Rudiš brachte Szalma in Görlitz-Zittau auf die Bühne. Bildrechte: MDR/Stephan Flad Theater in einer freien Gesellschaft kann und muss auch in schwierigen Zeiten ein offener Kommunikationsort bleiben, sagt Dorotty Szalma. Neues, europäisches Theater in die deutsche Grenzregion zu holen, nicht zuletzt durch die Gründung des trinationalen Festivals "J-O-Ś", damit generiert Dorotty Szalma eine Kontinuität und eine Kompetenz für osteuropäische Themen wie an kaum einem anderen Theater in Deutschland. Aus dem Makel der östlichen Grenzlage schöpft sie Freiräume, vernetzt Theaterautoren, Schulen, Rathäuser, Generationen und Jugendclubs dies- und jenseits der Grenze.

Europäisch durch und durch

Dorotty Szalmas großes Vermächtnis in Görlitz-Zittau bleibt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Dreiländereck – auch in Zeiten von Corona. Bildrechte: Heike Schwarzer "Mit dem dreisprachigen Stück 'House at the Crossroads 2.0' haben wir 2018 die drei Jugendclubs zum zweiten Mal zusammengebracht, und es entsteht gerade ein Dokumentarfilm darüber, wie wir zusammenarbeiten, mit sehr vielen Schwierigkeiten, mit sprachlichen Barrieren und mit einem großen Effekt am Ende, wo sie gemeinsam auf der Bühne stehen und merken, was sie für eine Wirkung haben." Für die Bewerbung als Kulturhauptstadt 2025 in Brüssel standen ihre drei Jugendclubs mit auf der Bühne. Zittau galt als heimlicher Sieger des Abends, den Dorotty Szalma mit ihrem Theaterteam entwickelt hatte.

Keine Tabus, keine Konflikte

Dorotty Szalma scheut keine Tabus und keine Konflikte. Sie sagt, dass sie den Parcours besser laufen kann, wenn es schwieriger wird. Fünf Jahre saß die Schauspielintendantin und Mutter einer Tochter im Stadtrat von Zittau und ist nicht nur deshalb überzeugt: Zittau kann mehr!