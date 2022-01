Die Zutrittsregel für die Premiere von "Alice" am Staatsschauspiel Dresden lautete 2G+: Doppelt geimpft plus Test oder Booster. Nur die Hälfte der Plätze durfte besetzt werden und die FFP2-Maske blieb den ganzen Abend auf der Nase: Keine idealen Bedingungen, denn "Alice" ist letztlich ein Musical mit Live-Musik, da wäre vor vollem Haus sicher etwas mehr Stimmung aufgekommen. Am Ende gab es dennoch großen Jubel für die großartigen Bilder, die die Dresdner – angelehnt an Robert Wilsons Originalproduktion – auf die Bühne gezaubert haben.

Szene aus "Alice" nach Robert Wilson am Staatsschauspiel Dresden Bildrechte: Sebastian Hoppe

Scheinbar konträr zur Zauberwelt des Wunderlands mit dem weißen Kaninchen und der Grinsekatze und allem, was man kennt, geht das zunächst sehr gut zusammen. Zum Beispiel, indem das weiße Kaninchen vom selben Schauspieler gespielt wird wie Charles Dodgson. Eben hat er das Mädchen noch beim Schlittschuhlaufen fotografiert, und kurz darauf zieht er sie mit seinen riesigen Hasenohren nah an sich heran – zu nah. Das ist alles andere als unschuldiges Kindertheater.



Die Regisseurin der Dresdner Fassung, Mina Salehpour, betont diese Ebene wiederholt: Mehrfach wird Alice im Wunderland vorgeworfen, sie habe Schuld an allem, Schuld daran zum Beispiel, dass ein älterer Mann ihr Briefe geschrieben und sie fotografiert hat. Diese Opfer-Täter-Umkehr wurde sehr gut herausgearbeitet und das gibt der Inszenierung ohne Zweifel Relevanz. Sie will eben nicht nur irgendein Musical sein.



In Wilsons eigenen Inszenierungen ist man ja mitunter von der Form so geblendet, dass man den Inhalt nur als Rauschen wahrnimmt. Das ist in Dresden nicht so. Am Ende steht Alice ganz allein auf der Bühne und sagt "I am still here" – sprich: Die Geschichte des Mißbrauchs ist nicht zu Ende, so die klare Botschaft.