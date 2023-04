Bildrechte: Pawel Sosnowski

Die Novelle "Michael Kohlhass" von Heinrich von Kleist hat kaum etwas an Aktualität eingebüßt – und das beweist auch diese Bühnenadaption von Ingo Putz am Gerhart-Hauptmann-Theater in Zittau. Der Pferdehändler will für Geschäfte nach Sachsen reisen und wird dabei von einem Adligen betrogen. Als seine Klage vor Gericht abgeschmettert wird, beginnt er einen Rachefeldzug. In der Lausitz wird der Prosa-Text vom gesamten Ensemble gesprochen, gemeinsam als Chor aus dem immer wieder die einzelnen Rollen hervortreten. Gespielt wird in einer Arena umgeben von einer weißen Sitztribüne, die sonst fast leer bleibt. "Weniger ist mehr in dieser Zittauer Inszenierung, und die äußerliche Reduktion erweist sich als Gewinn. Das funktioniert nur, wenn man sich auf Kraft und Einsatz des Ensembles verlassen kann – und das kann die Regie: Es gibt während der eineinhalb Stunden Spieldauer keinen einzigen spannungslosen Moment", begeistert sich Michael Bartsch auf "Nachtkritik".