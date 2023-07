Diese Familie bleibt immer frisch – das macht vielleicht die Nähe zum Makabren, Okkulten und nicht zuletzt Untoten. Zuletzt sorgte die Addams Family bei Netflix für einen großen Hype. Nun sind sie auch zu Gast in Bautzen. Die Tochter Wednesday hat dort jemanden gefunden und sie meint es ernst genug, um auch die Eltern kennenlernen zu wollen. Das Problem ist nun: Neben diesem "normalen" Paar wirken ihre Eltern noch absonderlicher. So erzählt das Musical im Innenhof des Theaters Bautzen eine Geschichte von Individuen, die lernen müssen und dürfen, dass normal sein auch bedeutet, Macken zu haben. Dabei verlässt sich die Inszenierung von Stefan Wolfram zwar auf die Figuren, aber nicht auf deren Popularität – stattdessen achtet der Regisseur darauf, dass sich jeder Charakter entwickeln darf und dem Publikum so ans Herz wachsen kann, das beobachtet Jens Daniel Schubert in der "Sächsischen Zeitung".

Weitere Informationen "The Addams Family"

Musical von Andrew Lippa, Marshall Brickman und Rick Elice



Adresse:

Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen

Seminarstraße 12

02625 Bautzen



Termine:

1. Juli, 16 und 20.30 Uhr

2. Juli, 19.30 Uhr

5. Juli, 17 Uhr

6. Juli, 19.30 Uhr

7. Juli, 20.30 Uhr

8. Juli, 16 und 20.30 Uhr

9. Juli, 19.30 Uhr

12. Juli, 19.30 Uhr

13. Juli, 19.30 Uhr

14. Juli, 20.30 Uhr

15. Juli, 16 und 20.30 Uhr

16. Juli, 19.30 Uhr

19. Juli, 19.30 Uhr

20. Juli, 19.30 Uhr

21. Juli, 20.30 Uhr

22. Juli, 16 und 20.30 Uhr

23. Juli, 19.30 Uhr

26. Juli, 19.30 Uhr

27. Juli, 19.30 Uhr

28. Juli, 20.30 Uhr

29. Juli, 16 und 20.30 Uhr

30. Juli, 16 Uhr

Wir sind mittendrin in der Saison für Freilufttheater. Doch nur an wenigen Orten zeigt sich das so wunderbar wie in Görlitz beim Festival Viathea. Kunst- und Theaterschaffende aus ganz Europa kommen an die Grenzstadt und überraschen mit ihren Miniaturen mal artistisch, mal mit Humor, mal mit Tanz, aber immer hinterlassen sie dabei großen Eindruck. Am Donnerstagabend sammeln sich erste Theaterspieler*innen im Görlitzer Stadtpark, wo eine ganz zauberhafte Atmosphäre entsteht. Am Freitag und Samstag sind sie dann rund um die Altstadt unterwegs. Wer nicht verpassen will, ist gut beraten, sich ein Programmheft zu kaufen und damit das Festival auch finanziell zu unterstützen. Aber – und das ist eigentlich das Wunderbare daran – man kann auch einfach durch die Stadt laufen und sich mit Theater konfrontieren lassen.

Weitere Informationen Straßentheaterfestival ViaThea in Görlitz

vom 6. bis zum 8. Juli



Am Donnerstag im Stadtpark

am Freitag und am Samstag im Stadtkern