Endlich etwas Cat-Content für die Bühne! In "Die Katze Eleonore" entscheidet sich die Immobilienmaklerin Eleonore Garezzo dazu, in Zukunft als Katze zu leben. Wobei entscheiden aus ihrer Sicht wohl nicht richtig wäre – vielmehr akzeptiert sie mit ihrem ganzen Sein, was sie in ihrem Inneren schon immer gespürt hat. Sie kapselt sich immer weiter ab, bestellt sich Katzenfutter und schneidert sich ihr eigenes Katzenfell. Getragen wird der Abend von Karina Platchetka: "Sie beherrscht virtuos den lauerndleeren Katzenblick, die ruckhaften kleinen Bewegungen, das ohrenbetäubende Schnurren, beängstigende Turneinlagen auf dem – menschenhohen – Katzenbaum, sie kratzt auch gelegentlich mit ihren Fingernägel übers Holz, dass das anwesende Publikum schaudernd zusammenzuckt", beschreibt Franz Wille, Redaktionschef von "Theater heute". Das Stück der in Dresden lebenden Autorin Caren Jeß und die Inszenierung von Simon Werdelis sind sowohl zum Heidelberger Stückemarkt in diesem Monat als auch zu den Mühlheimer Theatertagen eingeladen – den wichtigsten Festivals für Gegenwartsdramatik und damit ein Qualitätsmerkmal.

In "Die Katze Eleonore" schreibt die gefeierte Autorin Caren Jeß erneut von Beziehung zwischen Tier und Mensch. Bildrechte: Sebastian Hoppe