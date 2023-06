Bloß nicht die Orientierung verlieren: Der Herzog von Amalfi ist gestorben und seine Frau steht nun allein da. Wenn es nach ihren Brüdern geht, soll das auch so bleiben, damit ihnen kein anderer Mann das frische Erbe streitig machen kann. In Görlitz hat Intendant Daniel Morgenroth das Rachedrama in Blankversen vom Shakespeare-Zeitgenossen John Webster zu einem regelrechten Theaterparcours umgewandelt. Der Görlitzer Güterbahnhof wurde zum Herzogtum umgestaltet. Das Publikum kann verschiedene Räume erkunden und so Bruchteile der Geschichte aufschnappen. Am Ende findet auch alles wieder zusammen in einem "furiosen Finale" voller Tanz, Musik und Schauspiel, wie es MDR KULTUR-Kritiker Matthias Schmidt erlebte.