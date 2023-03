Wie können wir zusammenleben – diese Frage stellt sich im kleinen Alltag ebenso wie auf der großen politischen Bühne. Davon erzählt auch das Stück "Die Wiedervereinigung der beiden Koreas", in dem Autor Joël Pommerat mehrere Szenen über das Lieben und das Zusammenleben aneinanderreiht. Regisseur Stefan Wolfram inszeniert diese Szenen in einem abstrakten, fast leeren Bühnenraum, in dem ein Glaskubus steht und auf dessen Boden sich roter Schnee häuft. Die Schauspielerinnen und Schauspieler bleiben immer auf der Bühne präsent und tragen den Abend mit einer überzeugenden Leistung. Sie treten hervor, um die Geschichten eines Paares zu erzählen, wo einer den anderen wegen Demenz immer vergisst, davon, wann Fürsorge von Lehrern zu weit geht oder von einem Bräutigam, der seine künftigen Schwägerinnen zu sehr begehrt. Am Ende zieht ein Sohn in den Krieg und das gesamte Ensemble feiert am Ende die Liebe im roten Schnee. Ein "starkes Schlussbild", meint MDR KULTUR-Theaterredakteur Stefan Petraschewsky.

Weitere Informationen "Die Wiedervereinigung der beiden Koreas"

Theaterstück in 15 Szenen von Joël Pommerat



Adresse:

Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen

Seminarstraße 12

02625 Bautzen



Dauer: 165 Minuten, eine Pause



Termine:

16. März, 19.30 Uhr

"Don Giovanni" von Mozart und seinem Dichter Lorenzo Da Ponte gehört zu den beliebtesten und am meisten gespielten Opern der Welt. Wohl mehrmals täglich begibt sich dieser Inbegriff eines Frauenhelden auf die Reise in den Abgrund, auf der er das Herz von Donna Anna bricht, als er sie verlässt, beinahe die Ehe von Zerlina und Masetto zerstört und nicht zuletzt den Vater von Donna Elvira tötet, als dieser ihn stellen will. In Radebeul jedoch ist der Verführer zur Ruhe gekommen: Die Operndirektorin der Landesbühnen Sachsen, Kai Anne Schumacher, erzählt die bekannte Geschichte in der Rückblende eines alten Don Giovanni. "In dieser irren Konstellation ist szenisch alles möglich. Fantasie und Wirklichkeit, reale und fiktive Figuren und die Wahrheit hinter verklärten Erinnerungen werden zur glaubhaften, vielfach überraschenden und höchst unterhaltsamen Inszenierung eines Welttheaters in einem einzigen Raum verdichtet", erklärt Andreas Schwarzer in den "Dresdner Neuesten Nachrichten" und ist voll des Lobes für Regie, Ausstattung und Ensemble.

Weitere Informationen "Don Giovanni"

Dramma giocoso von W.A. Mozart und Lorenzo da Ponte



Dauer: 190 Minuten, eine Pause



Adresse:

Theater Radebeul

Meißner Straße 152

01445 Radebeul



Termine:

11. März, 19.30 Uhr

31. März, 19.30 Uhr



Adresse:

Lausitzhalle Hoyerswerda

Lausitzer Platz 4

02977 Hoyerswerda



Termin: 22. März, 17 Uhr



Adresse:

Kulturzentrum Großenhain

Schloßplatz 1

01558 Großenhain



Termin: 26. März, 17 Uhr

Das Stück "10 Odd Emotions" nutzt Tanz, Schauspiel und Performance. Bildrechte: Birgit Hupfeld Ein Stück über Antisemitismus wurde bei der aus Israel stammenden Theatermacherin Saar Magal bestellt. Und tatsächlich kann das Publikum immer wieder etwas erkennen, was Max Czollek wohl als "neue Normalität" bezeichnen würde, wenn beispielsweise zahlreiche Zettel mit ungezählten Geschichten einfach weggeputzt werden. Doch Magal ging es um noch mehr und so erzählt sie in "10 Odd Emotions" unterschiedlichen Formen von Ausgrenzung und Gewalt. Die Dresden Frankfurt Dance Company tritt zunächst als lebendige Schaufensterpuppen auf – ohne Gesichter, aber in Abendgarderobe. Doch plötzlich entsteht Gewalt, die sich über die gesamte Inszenierung fortsetzt. "Ohne sich auf eine konkrete Handlung festzulegen", schreibt Björn Hayer in der "taz", "erzählt die in Israel geborene Regisseurin und Choreografin Saar Magal in einer fulminanten, szenischen Kaskade, die Tanz, Schauspiel und Live-Musik pointiert verbindet, von zeitlosen Ausgrenzungs- und Unterdrückungsmechanismen, deren Bilder schlaglichtartig in die vermeintliche Normalität vordringen."